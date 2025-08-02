В Марианской впадине обнаружили самую глубоководную колонию существ

Китайский самоходный подводный аппарат (батискаф) Fendouzhe зафиксировал уникальное скопление живых существ на глубине около 10 километров в Марианской впадине, сообщает Zakon.kz.

По данным исследования в журнале Nature, обнаруженные трубчатые черви, моллюски, морские огурцы, ракообразные и другие беспозвоночные стали самой глубоко расположенной колонией организмов на планете.

Это открытие указывает на то, что жизнь может существовать даже в крайне враждебных и до конца не изученных условиях. Вместо солнечного света, недоступного на такой глубине, эти организмы используют хемосинтез – процесс, при котором энергия вырабатывается за счет химических веществ, таких как метан, поступающий из разломов в морском дне.

Фото: Five Deeps Expedition

Исследователи подчеркивают, что, несмотря на экстремальные условия – низкие температуры, высокое давление и полную темноту – биологические сообщества на таких глубинах могут быть гораздо более распространены, чем предполагалось ранее.

В ходе недавней миссии батискаф Fendouzhe совершил 23 погружения в Марианскую впадину в западной части Тихого океана. На его борту находились ученые, собравшие обширный материал для дальнейших лабораторных исследований.

По мнению исследователей, подобные хемосинтетические экосистемы могут существовать и в других глубоководных впадинах.

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