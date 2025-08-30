Научный прорыв из США: пшеница, которая сама себя удобряет

В США создали сорта пшеницы, которые самостоятельно производят удобрения, что может снизить загрязнение воздуха и воды, передает Zakon.kz.

Об этом 27 августа сообщил Калифорнийский университет в Дэвисе.

На производство пшеницы уходит около 18% всех азотных удобрений в мире, но растения усваивают только 30-50% азота, остальное загрязняет окружающую среду.

"Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе разработали сорта пшеницы, которые стимулируют производство собственного удобрения, что открывает путь к снижению загрязнения воздуха и воды во всем мире и сокращению затрат фермеров", – говорится в сообщении.

Генная модификация позволяет растениям выделять вещества, которые в почве превращаются в удобрение. По словам преподавателя Эдуардо Блумвальда, это открытие поможет повысить урожайность мелких ферм в Африке и улучшить продовольственную безопасность.

