#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
538.54
628.31
6.7
Наука и технологии

Научный прорыв из США: пшеница, которая сама себя удобряет

пшеничные поля, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 13:37 Фото: freepik
В США создали сорта пшеницы, которые самостоятельно производят удобрения, что может снизить загрязнение воздуха и воды, передает Zakon.kz.

Об этом 27 августа сообщил Калифорнийский университет в Дэвисе.

На производство пшеницы уходит около 18% всех азотных удобрений в мире, но растения усваивают только 30-50% азота, остальное загрязняет окружающую среду.

"Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе разработали сорта пшеницы, которые стимулируют производство собственного удобрения, что открывает путь к снижению загрязнения воздуха и воды во всем мире и сокращению затрат фермеров", – говорится в сообщении.

Генная модификация позволяет растениям выделять вещества, которые в почве превращаются в удобрение. По словам преподавателя Эдуардо Блумвальда, это открытие поможет повысить урожайность мелких ферм в Африке и улучшить продовольственную безопасность.

Ранее мы сообщали, что суд признал незаконными пошлины Трампа в отношении других стран.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
Самая опасная область Солнца вышла на прямую линию с Землей
Наука и технологии
13:17, Сегодня
Самая опасная область Солнца вышла на прямую линию с Землей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: