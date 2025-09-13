#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые засекли таинственный сигнал, который Земля получала 9 дней

Снимок из космоса, цунами, спутник, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 06:20 Фото: pixabay
В сентябре 2023 года сейсмологи зафиксировали уникальный сигнал, который в течение девяти дней распространялся по всей планете. В отличие от землетрясений, он состоял только из одной частоты и был слышен от Арктики до Антарктиды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Science, сначала его назвали "USO" – неизвестный сейсмический объект. Но потом международная команда исследователей выяснила, что причиной стала масштабная катастрофа в Восточной Гренландии.

16 сентября 2023 года во фьорд Диксон сошел гигантский оползень, объем которого можно сравнить с 10 тыс. олимпийских бассейнов камней. Это вызвало мегацунами высотой 200 метров – волну, большую, чем знаменитый Сиэтлский Спейс-Нидл.

Вода во фьорде начала колебаться взад-вперед, создавая явление сейши, которое около 10 тыс. раз отражалось в течение девяти дней. Именно эти колебания и зафиксировали сейсмометры по всему миру.

Ученые связывают катастрофу с изменением климата и таянием ледников, которое сделало горные склоны нестабильными. Дополнительные доказательства были получены со спутника SWOT, который подтвердил масштабы колебаний воды во фьорде.

"Это первый случай, когда плеск воды удалось зафиксировать как вибрации, распространяющиеся сквозь земную кору по всему миру", – отметил сейсмолог Стивен Хикс из UCL.

Ранее мы писали о том, что мощный взрыв черной дыры может переписать историю Вселенной.

Аксинья Титова
