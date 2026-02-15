Международный день борьбы с детской онкологией: какие показатели болезней в Казахстане

15 февраля отмечается Международный день борьбы с детской онкологией, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Минздраве Казахстана, это день солидарности с детьми, которые проходят сложное лечение, и с их семьями, ежедневно проявляющими силу и мужество.

Современная медицина доказывает: при своевременной диагностике и правильно подобранной терапии значительная часть детских онкологических заболеваний излечима. Раннее выявление, доступ к специализированной помощи, развитие детской онкогематологии и внедрение международных протоколов лечения – ключевые факторы повышения выживаемости.

"В Казахстане детям оказывается комплексная многокомпонентная терапия, включающая программную полихимиотерапию, иммунную и таргетную терапию, хирургическое лечение по показаниям, в том числе с применением высокотехнологичных методов (эндопротезирование суставов, селективная интраартериальная химиотерапия), а также лучевую терапию. С 2012 года в стране внедрена трансплантация гемопоэтических стволовых клеток".

По данным Минздрава, за последние 10 лет показатель заболеваемости остается стабильным и составляет в среднем 9,7 случая на 100 тысяч детского населения.

В структуре детской онкологической заболеваемости лидируют острые лейкозы (более 36%), далее следуют опухоли центральной нервной системы (20%) и лимфомы (7%). Около 6% составляют нейробластома и герминогенные опухоли.

Нозологическая структура соответствует показателям европейских стран.

"В рамках Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями ведется системная работа по развитию детской онкогематологии. В стране внедрены современные методы диагностики и лечения: иммуногистохимия, иммунофенотипирование, определение онкомаркеров, высокодозная химиотерапия при саркомах костей и мягких тканей, а также органосохраняющие операции с применением технологий 3D-моделирования и "растущих" эндопротезов".

По данным Минздрава:

ежегодно лечение получают около 5 тысяч детей на базе 556 коек;

с 2013 года выполнено 529 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток;

проведено более 90 операций селективной интраартериальной химиотерапии при опухолях сетчатки глаза;

в год проводится свыше 70 трансплантаций костного мозга и 15 эндопротезирований суставов при опухолях костей;

уровень 5-летней выживаемости детей с онкогематологической патологией достигает 70%, что соответствует мировым стандартам.

Средняя 5-летняя выживаемость детей со злокачественными новообразованиями в Казахстане превышает 71%. При лимфоме Ходжкина, ретинобластоме, герминогенных опухолях и остром лимфобластном лейкозе этот показатель превышает 80%.

При достижении стойкой ремиссии свыше 5 лет ребенок считается выздоровевшим и снимается с динамического наблюдения. Ежегодно более 500 детей снимаются с наблюдения в связи с устойчивой ремиссией либо переводятся под наблюдение взрослой онкологической службы.

В текущем году в стране станут доступны протонная терапия, йодтерапия и лечение сосудистых мальформаций.

Также планируется ввод в эксплуатацию гибридной операционной для лечения опухолей мозга и сосудистой патологии (при поддержке ОФ "Қазақстан Халқына"), что позволит повысить эффективность лечения и снизить риски осложнений.

"Одним из важнейших факторов успешного лечения остается необходимость раннего обращения при тревожных симптомах самочувствия ребенка. Развитие детской онкологической службы остается одним из приоритетных направлений системы здравоохранения Республики Казахстан", – заключили в Министерстве здравоохранения.

