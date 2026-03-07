#Референдум-2026
Наука и технологии

Спутник запечатлел крупнейшую в мире солнечную электростанцию

Спутниковое фото, карта, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 06:40 Фото: ESA
Европейская спутниковая миссия Copernicus Sentinel-2 сфотографировала центральную часть Марокко. На снимке видны город Уарзазат, горная цепь Анти-Атлас и гигантская солнечная электростанция Уарзазат, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Space, на снимке, сделанном в январе 2026 года, запечатлен северный край гор Анти-Атлас, расположенных к югу от города Уарзазат. Верхнюю половину изображения занимает обширный пустынный ландшафт, где и находится солнечная электростанция Уарзазат.

Миссия Copernicus Sentinel-2, сделавшая этот кадр, включает три спутника, находящихся на низкой околоземной орбите. Аппараты Sentinel-2A и Sentinel-2B запустили в июне 2015 года и марте 2017 года, а спутник Sentinel-2C присоединился к ним на орбите в 2024 году.

Поскольку изображение выполнено в ложных цветах и обработано с использованием ближнего инфракрасного канала Sentinel-2, растительность на нем выглядит ярко-красной.

Это связано с тем, что растения отражают ближнее инфракрасное излучение сильнее, чем зеленый свет, из-за чего на подобных снимках они приобретают насыщенный красный оттенок.

На изображении также отчетливо видны поразительные масштабы солнечной электростанции Уарзазат. Этот гигантский энергетический комплекс занимает около 3000 гектаров – почти столько же, сколько и сам город. Он считается крупнейшей в мире солнечной электростанцией концентрированного типа.

Ранее мы писали о том, что в 1940 году человек последовал за своей собакой в дупло дерева и обнаружил тайное место.

Аксинья Титова
