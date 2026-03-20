Наука и технологии

Страх, домогательства и меры защиты: неожиданные выводы опроса женщин-путешественниц

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 22:32
Более двух тысяч британок участвовали в исследовании о личной безопасности во время путешествий. Опрос показал, что только 49% женщин чувствовали себя уверенно в вопросах безопасности за границей, путешествуя в одиночку или в компании других женщин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание ITIJ, в то же время глобальная статистика по инцидентам среди путешественников зафиксировала рост случаев сексуального домогательства и нападений на 60 % в 2024 году.

Эти данные стали основой для запуска кампании She Travels Safe ("Безопасные путешествия для женщин") Фондом безопасного туризма (Safer Tourism Foundation) в рамках Месяца истории женщин.

Исследование также показало, что женщины регулярно адаптируют свое поведение для снижения рисков. Они чаще, чем мужчины, покупают туристическую страховку, носят с собой распечатанные документы и планируют поездки так, чтобы приезжать в пункт назначения днем. Многие полностью избегают определенных видов активности, чтобы минимизировать нежелательное внимание – тенденция, называемая "налогом на избегание".

"Картина, которая складывается на основе исследований Safer Tourism и других организаций, сложная: когда женщины не путешествуют, это явно не потому, что они менее авантюрны, чем мужчины, а потому что они сталкиваются с другой средой рисков. Почти каждая четвертая женщина сообщает, что испытывала нежелательное внимание или домогательства во время поездок". Гендиректор Safer Tourism Foundation Кэтрин Аткинсон

Несмотря на эти опасения, количество женщин, путешествующих в одиночку, продолжает расти. Однако 88% женщин считают, что туроператоры и провайдеры услуг должны делать больше для обеспечения безопасности, включая предоставление более полной информации, круглосуточную поддержку и более прозрачные данные о размещении.

Ранее сообщалось, что активисты борются за целебный источник в Мангистау.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
