Ученые нашли звериный "общественный туалет" в кроне одного вида дерева

В облачных лесах Коста-Рики маргаи, ленивцы, обезьяны и опоссумы используют крону одного вида дерева для справления естественной нужды. Это поведение исследователи заметили случайно во время установки фотоловушки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, в тропических горных вечнозеленых лесах Коста-Рики изучать повадки животных сложно: они редко спускаются вниз, а их перемещения скрывает густая растительность.

Долгое время было непонятно, как эти животные справляют естественную нужду и взаимодействуют друг с другом. При этом известно, что некоторые наземные млекопитающие используют коллективные уборные для обмена информацией и обозначения территории, но о существовании подобных "санузлов" в кронах деревьев в тропиках ученые ранее не знали.

Особый интерес к этой теме вызывают ленивцы. Их "туалетные привычки" долгие годы оставались одной из главных загадок зоологии. Считалось, что ленивцы спускаются с дерева на землю исключительно ради того, чтобы опорожнить кишечник, подвергая себя огромному риску нападения хищников. Никто не мог точно объяснить, зачем они это делают.

Во время экспедиции в облачный лес независимый эколог из Коста-Рики Джереми Кирос-Наварро заметил необычную конструкцию на высоте 30 метров. Ученый искал ровное место для установки фотоловушки в заповеднике Монтеверде и обратил внимание на естественный настил из ветвей, покрытый экскрементами разных цветов и текстур.

Выяснилось, что "коллективные уборные" присутствуют только на 11 деревьях – и все они относились к виду Ficus tuerckheimii. Ветви этого дерева образуют на высоте структуру, напоминающую перевернутую чашу с углублением в центре. Это углубление служит хорошей защитой от ветра и хищников.

