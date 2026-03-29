Наука и технологии

Ученые нашли звериный "общественный туалет" в кроне одного вида дерева

Звериный общественный туалет, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2026 07:55 Фото: Tropical Canopy Ecology Project
В облачных лесах Коста-Рики маргаи, ленивцы, обезьяны и опоссумы используют крону одного вида дерева для справления естественной нужды. Это поведение исследователи заметили случайно во время установки фотоловушки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, в тропических горных вечнозеленых лесах Коста-Рики изучать повадки животных сложно: они редко спускаются вниз, а их перемещения скрывает густая растительность.

Долгое время было непонятно, как эти животные справляют естественную нужду и взаимодействуют друг с другом. При этом известно, что некоторые наземные млекопитающие используют коллективные уборные для обмена информацией и обозначения территории, но о существовании подобных "санузлов" в кронах деревьев в тропиках ученые ранее не знали.

Фото: Tropical Canopy Ecology Project

Особый интерес к этой теме вызывают ленивцы. Их "туалетные привычки" долгие годы оставались одной из главных загадок зоологии. Считалось, что ленивцы спускаются с дерева на землю исключительно ради того, чтобы опорожнить кишечник, подвергая себя огромному риску нападения хищников. Никто не мог точно объяснить, зачем они это делают.

Во время экспедиции в облачный лес независимый эколог из Коста-Рики Джереми Кирос-Наварро заметил необычную конструкцию на высоте 30 метров. Ученый искал ровное место для установки фотоловушки в заповеднике Монтеверде и обратил внимание на естественный настил из ветвей, покрытый экскрементами разных цветов и текстур.

Выяснилось, что "коллективные уборные" присутствуют только на 11 деревьях – и все они относились к виду Ficus tuerckheimii. Ветви этого дерева образуют на высоте структуру, напоминающую перевернутую чашу с углублением в центре. Это углубление служит хорошей защитой от ветра и хищников.

Ранее мы писали о том, что созданный насекомыми "город" размером с Британию запечатлели из космоса.

Аксинья Титова
Читайте также
Ученые открыли новый вид грибов, "зомбирующих" пауков
08:18, 01 февраля 2025
Ученые открыли новый вид грибов, "зомбирующих" пауков
Более трети всех видов деревьев находятся под угрозой исчезновения – исследование
08:40, 30 октября 2024
Более трети всех видов деревьев находятся под угрозой исчезновения – исследование
Ученые впервые задокументировали редкий вид акул
07:30, 01 сентября 2025
Ученые впервые задокументировали редкий вид акул
Последние
Популярные
Читайте также
Шокирующей сенсацией закончился бой Еркебулана Токтара с соперником из Кыргызстана
01:01, 29 марта 2026
Шокирующей сенсацией закончился бой Еркебулана Токтара с соперником из Кыргызстана
Казахстанский боксёр побил узбека и завоевал региональный титул WBC
00:46, 29 марта 2026
Казахстанский боксёр побил узбека и завоевал региональный титул WBC
Судейским решением завершился титульный бой между казахом и узбеком в Таразе
23:59, 28 марта 2026
Судейским решением завершился титульный бой между казахом и узбеком в Таразе
"Кайрат" проиграл "Зениту" в товарищеском матче
23:14, 28 марта 2026
"Кайрат" проиграл "Зениту" в товарищеском матче
