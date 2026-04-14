#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
474.9
555.3
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
474.9
555.3
6.24
Наука и технологии

"Необъяснимое явление": в польском лесу 400 деревьев изогнуты в одну сторону

Деревья, изогнутый лес, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 06:20 Фото: pixabay
В тихом лесу в Польше сотни деревьев извиваются совершенно одинаково, образуя форму, которая не кажется случайной. Ученые пытаются выяснить, что на самом деле произошло с ними, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DailyGalaxy, в западной Польше около 400 сосен растут с резким изгибом у основания, что делает этот лес непохожим ни на один другой в Европе. Даже спустя десятилетия никто не может дать четкого ответа на вопрос, почему они так выглядят.

Вблизи Грифино все деревья изгибаются примерно под углом 90 градусов, а затем начинают расти прямо вверх.

Эти сосны были посажены в 1930-х годах, но любое реальное объяснение их происхождения, возможно, было утрачено во время Второй мировой войны. Территория была заброшена и повреждена, и все, что люди знали об этих деревьях, исчезло в то время.

За прошедшие годы исследователи выдвигали самые разные версии. Одни говорят, что деревья были раздавлены инопланетным космическим кораблем. Другие считают, что по ним могли проехать нацистские танки, когда они были еще маленькими.

Но эти теории не объясняют, почему пострадала только эта группа деревьев. Если бы причиной стали, например, танки, то соседние деревья должны были бы получить аналогичные повреждения, но этого не происходит.

Более реалистичная версия исходит из науки о растениях. По словам Гэри Коулмана из Университета Мэриленда, у этих деревьев может наблюдаться явление, называемое гравитропизмом.

Всякий раз, когда стебель находится в горизонтальном положении относительно силы тяжести, у растения есть механизм, с помощью которого оно может переориентироваться.

Он также упомянул, что во время своей работы в Лесной службе США видел похожие формы в лесах, пострадавших от штормов. Это означает, что такие факторы, как сильный снегопад или сильный ветер, могли повалить молодые деревья.

Ранее мы писали о том, что в центральной Танзании деревья снова начали расти там, где их вырубили десятилетия назад, при том, что никто не сажает новые саженцы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: