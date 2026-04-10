Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 10 апреля 2026 года на церемонии награждения ученых, заявил, что крайне важно придать новый импульс работе по продвижению наследия великих просветителей. Он предложил учредить орден "Аль-Фараби", сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что мы по праву гордимся нашим интеллектуальным наследием.

"Выдающиеся мыслители Аль-Фараби, Ахмед Яссауи, Абай оставили неисчерпаемое духовное богатство. Их идеи по праву вошли в золотой фонд человеческой цивилизации. Нам важно актуализировать бесценные труды наших мудрых предков в контексте современных реалий. Предстоит переосмыслить, широко популяризировать и всесторонне развивать идеи наших ученых. Крайне важно придать новый импульс работе по продвижению наследия великих просветителей. Решению этой задачи будет способствовать инициатива по учреждению ордена "Ходжи Ахмеда Яссауи", озвученная в Туркестанской области. Наряду с этим в прошлом году состоялся международный симпозиум, посвященный учению Яссауи". Касым-Жомарт Токаев

В целом, как отметил глава государства, важно обеспечить широкую популяризацию наследия великого мыслителя Ходжи Ахмеда Яссауи, раскрывая масштаб его выдающейся личности как по всей стране, так и за рубежом.

"Наряду с этим необходимо всесторонне исследовать его уникальные труды. Продолжением этой доброй инициативы станет проведение в нынешнем году форума, посвященного Аль-Фараби. Такие обогащающие нашу науку мероприятия будут проводиться ежегодно". Касым-Жомарт Токаев

Президент предложил учредить орден "Аль-Фараби".

"На этом торжественном мероприятии хотел бы поделиться еще одной хорошей новостью. Как известно, необъятные просторы нашей Великой степи дали миру многих выдающихся деятелей. Среди них особое место занимает всемирно знаменитый философ Аль-Фараби, чье наследие является вершиной цивилизации, бесценным достоянием всего человечества. В этой связи считаю необходимым учредить орден "Аль-Фараби", который займет достойное место в иерархии государственных наград. Данного высокого знака отличия будут удостоены граждане, добившиеся значительных успехов в сферах образования и науки, культуры и духовной жизни". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в этом году накануне Дня Республики впервые будут вручены ордена "Мейірім", "Ходжа Ахмед Яссауи" и "Аль-Фараби".

Материал по теме Главную ответственность государства и родителей за будущее молодежи назвал Токаев

Ранее глава государства заявил, что нельзя отдавать функцию воспитания подрастающего поколения социальным сетям и видеосервисам.