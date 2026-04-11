#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
473.13
554.08
6.13
Наука и технологии

Найден гигант, который скрывает запасы золота на сумму 500 млрд долларов

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2026 03:30 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Под обычным участком южноафриканского холма скрывается геологическая тайна настолько огромная, что она содержит почти половину всего золота, когда-либо добытого человечеством на Земле, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indian Defence Review, Южноафриканский бассейн Витватерсранд, осадочное геологическое образование недалеко от Йоханнесбурга, добыл больше золота, чем любой другой регион на Земле.

Геологические исследования и данные горнодобывающей промышленности показывают, что на него приходится примерно 40% всего золота, когда-либо добытого человеком, – более 1,6 миллиарда унций , – с момента его открытия в 1886 году.

По оценкам, в этом бассейне до сих пор находятся неразработанные запасы золота на сумму около полутриллиона долларов, а по некоторым оценкам, оставшиеся запасы превышают миллиард унций, большая часть которых недоступна из-за низкого содержания золота в руде или чрезвычайно большой глубины залегания золотосодержащих пород.

Уникальность этого бассейна заключается не только в его масштабе, но и в возрасте. Горные породы, содержащие золото, образовались в один из самых ранних стабильных периодов земной коры, и история Витватерсранда неразрывно связана с современной Южной Африкой, формируя экономику и города страны таким образом, что это влияние до сих пор заметно на плато Йоханнесбург.

Древние реки концентрировали золото на протяжении миллиардов лет.

Группа исследователей из Университета Аризоны под руководством Джейсона Кирка и Хоакина Руиса подтвердили, что возраст золота составляет около 3 миллиардов лет, что примерно на 250 миллионов лет старше окружающих пород.

Ранее в Антарктиде обнаружили огромные запасы золота, которые запрещено добывать.

Аксинья Титова
