Наука и технологии

Ученые разгадали тайну затонувшего 2000-летнего компьютера, который "взломал" историю

Фото: freepik
Обнаруженный в затонувшем корабле поврежденный ранний компьютер бросает вызов современным представлениям о времени в вычислительной технике, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, антикитерский механизм обнаружили в 1901 году в затонувшем корабле римской эпохи недалеко от греческого острова Антикитера. Датируемый началом I века до нашей эры, он считается первым известным аналоговым компьютером.

Его замысловатая конструкция включает в себя взаимосвязанные бронзовые шестерни, которые, по-видимому, имитируют астрономические циклы. Согласно сообщениям, опубликованным в журнале The Horological Journal, ученые давно подозревали, что этот механизм использовался для отслеживания небесных явлений, хотя его точные функции оставались предметом споров более века.

Эта неопределенность сделала устройство одной из самых захватывающих загадок археологии. Ранние сравнения часто указывали на современные достижения в области вычислительной техники, такие как ENIAC. Этот механизм предшествует им почти на два тысячелетия, смещая историческую основу технологических инноваций.

Внимание ученых было сосредоточено на календарном кольце механизма, круговом компоненте, который, как считается, кодирует временные циклы. Проанализировав имеющиеся данные, они определили, что оно, вероятно, содержит от 354 до 355 отверстий, что соответствует продолжительности лунного года.

Структура компьютера демонстрирует поразительную точность. Отверстия были расположены вдоль окружности радиусом приблизительно 77,1 миллиметра, каждое на расстоянии всего 0,028 миллиметра друг от друга, что подчеркивает мастерство, редко встречающееся в тот период.

Ранее археологи нашли гигантские сферы в джунглях Амазонии: содержимое их поразило.

Аксинья Титова
Читайте также
В Турции нашли затонувший 2000 лет назад корабль с идеально сохранившимся сокровищем
08:55, 19 октября 2025
Ученые раскрыли тайну американской подлодки, затонувшей более века назад
04:30, 26 мая 2025
Ученых поразила мумия, найденная в 2000-летнем саркофаге
14:07, 25 февраля 2026
Бибисара Асаубаева сыграла вничью с экс-чемпионкой из Китая на топ-турнире по шахматам
00:45, 12 апреля 2026
Определились финалисты "Мастерса" в Монте-Карло
00:03, 12 апреля 2026
Хоккеисты из Северной Америки сыграют за Казахстан на чемпионате мира
23:30, 11 апреля 2026
Нокаутом завершился дебютный бой Жалгаса Жумагулова в лиге Nomad FC
23:02, 11 апреля 2026
