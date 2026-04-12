Наука и технологии

Ученые обнаружили на дне океана сухую "кирпичную дорогу"

Дорога, кирпич, вода, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2026 08:55 Фото: The Ocean Exploration Trust/E/V/Nautilus/YouTube
Экспедиция к глубоководному хребту к северу от Гавайских островов в 2022 году преподнесла неожиданный сюрприз: древнее высохшее дно озера, вымощенное чем-то, напоминающим дорогу из желтого кирпича, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Science alert, исследовательское судно "Наутилус" обнаружило это жуткое зрелище во время обследования хребта Лилиуокалани в морском национальном памятнике Папаханаумокуакеа (PMNM).

Морской заповедник ПМНМ – одна из крупнейших морских природоохранных зон в мире, по размерам превосходящая все национальные парки США вместе взятые. В них исследовано лишь около 3% морского дна.

В апреле 2022 года на YouTube был опубликован видеоролик, запечатлевший момент, когда исследователи, управлявшие глубоководным аппаратом, наткнулись на таинственную дорогу.

Несмотря на то, что дно озера, обнаруженное исследователями на вершине подводной горы Нутка, находилось на глубине около тысячи метров под океаном, оно оказалось на удивление сухим.

Это геологическое образование было идентифицировано как "трещиноватый поток гиалокластитовой породы (вулканической породы, образовавшейся в результате мощных извержений, при которых множество фрагментов породы оседают на морском дне)".

В одном крошечном участке вулканическая порода раскололась таким образом, что ее трещины поразительно напоминают кирпичи.

Ранее стало известно, что в Тихом океане формируется аномалия, которую скоро ощутит весь мир.

Аксинья Титова
