Наука и технологии

Победители республиканской олимпиады по ИИ продолжат соревнования

Олимпиада AI Olymp , фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 07:00 Фото: primeminister.kz
23 школьника получили медали олимпиады AI Olymp в Астане, сообщает Zakon.kz.

Изначально заявки на участие в состязаниях подали свыше 500 школьников со всего Казахстана. Теперь лучшие 12 призеров будут защищать честь страны на международном этапе конкурса. Он пройдет в августе в Астане, где примут участие свыше 100 стран. От Казахстана заявят две команды по четыре человека, передает "24kz".

"На международной олимпиаде, наверное, не получится взять самый лучший результат, но буду к этому стремиться. Два-три года назад я даже не знал, что ИИ будет таким продвинутым. Амбиций у меня очень много, хочется принести пользу", – рассказал о дальнейших планах один из победителей олимпиады Даужан Бекетов.

Известно, что после награждения победителей и призеров уже пригласили пройти стажировку на базе одной из отечественных IT-компаний.

"Олимпиада AI Olymp проводится второй год подряд. Площадка стала ключевой национальной платформой для выявления и развития талантливых школьников в области искусственного интеллекта, спортивного программирования и анализа данных", – говорится в репортаже.

10 апреля 2026 года в Министерстве просвещения опубликовали график приема заявлений для поступления детей в первый класс.

Алия Абди
Читайте также
145 юных гениев: Алматинская область чествует победителей олимпиад
16:11, 13 июня 2024
Казахстанские школьники завоевали два "золота" международной химической олимпиады
21:35, 29 июля 2024
Студент из Балхаша стал победителем республиканской олимпиады по машиностроению
15:11, 29 сентября 2024
Последние
Популярные
Читайте также
Видеообзор минимальной победы "Актобе" над "Каспием" в КПЛ
00:46, 13 апреля 2026
Видеообзор разгромного поражения "Жениса" от "Кызылжара" в КПЛ
00:06, 13 апреля 2026
"Краснодар" не дал "Зениту" Алипа возглавить турнирную таблицу РПЛ
23:32, 12 апреля 2026
ЦСКА казахстанского тренера оступился в матче плей-офф КХЛ против "Авангарда"
23:00, 12 апреля 2026
