Казахстанские школьники получили медали на олимпиаде в Южной Корее

Семь бронзовых медалей получили школьники Казахстана на Азиатской олимпиаде по физике в южнокорейском Пусане, сообщает Zakon.kz.

За право называться сильнейшими знатоками физики боролись свыше 240 человек из более чем 30 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, передает "24KZ". От каждой страны в престижном интеллектуальном турнире принимали участие восемь школьников.

Казахстан представляли ученики четырех школ Астаны, Алматы и Костанайской области. Конкурс состоял из двух туров – теоретического и экспериментального. Каждый длился по пять часов.

"Задачи оказались достаточно простыми в теоретическом туре, то есть они были на уровне нашей республиканской олимпиады. А экспериментальный тур оказался гораздо сложнее, то есть на нем наша команда набрала гораздо меньше баллов, чем мы ожидали", – рассказал ученик 12-го класса школы "Мирас" города Алматы Роман Черемнов.

Несмотря на сложности на практическом этапе, все восемь казахстанцев успешно справились с заданиями. Семь из них завоевали бронзовые медали, а один школьник удостоился похвальной грамоты.

