Наука и технологии

Саудовская Аравия создала в сердце пустыни реку с цветущими берегами

Ручей в Эр-Рияде , фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 04:31 Фото: ecoticias
В Эр-Рияде ручей, берущий начало у очистных сооружений в Аравийской пустыне, продолжает течь день за днем, образуя зеленый коридор через Вади-Ханифа, долину, проходящую через столицу Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ecoticias, этот ручей интересен тем, что власти повторно используют городскую воду вместо того, чтобы рассматривать ее как "отходы". В свою очередь переработанная вода начинает вести себя как река.

Вади Ханифа – это не небольшой канал, спрятанный за зданиями. Королевская комиссия по городу Эр-Рияд описывает его как долину длиной 120 километров, проникающую в город. В официальном описании проекта говорится, что туда ежедневно поступает примерно 1 000 000 кубических метров воды из смеси грунтовых и очищенных вод.

Эр-Рияд расположен в глубине материка, и статистика Саудовской Аравии показывает, насколько хорошо развита система водоснабжения: в 2023 году опресненная вода составляла 50% от общего объема распределяемой воды.

Потребление воды также объясняет огромный объем сточных вод, образующихся в мегаполисах. По данным Главного статистического управления, в 2023 году среднее потребление воды домохозяйствами составляло 102,1 литра на человека в день, что меньше, чем 112,8 литра в 2022 году.

За кулисами эта "отработанная" вода проходит очистку в промышленных масштабах.

В 2023 году Национальная водопроводная компания сообщила о заключении долгосрочного контракта на реконструкцию и эксплуатацию комплекса очистных сооружений Манфуха в Эр-Рияде общей мощностью 700 000 кубических метров в сутки.

Фото: скриншот видеотрансляции

Превращение сточных вод в постоянный поток – это не только вопрос труб и насосов. Королевская комиссия по городу Эр-Рияд называет Вади-Ханифа "зелеными легкими" города и заявляет, что программа реабилитации использует естественный, нехимический подход к очистке, основанный на солнечном свете и кислороде для поддержания жизнедеятельности микроорганизмов и водорослей.

Также имеется специализированная инфраструктура для биологической очистки, включая станцию ​​площадью более 100 000 квадратных метров, которая использует 140 водосливных ячеек и аэрацию для повышения уровня кислорода и снижения уровня загрязняющих веществ.

Ранее мы сообщали о том, что Саудовская Аравия отменила несколько контрактов на реализацию знаменитых мегастроек.

Аксинья Титова
Казахстан планирует запустить прямой авиарейс в Саудовскую Аравию
Снизить цены на нефть для всех регионов решила Саудовская Аравия
В Саудовской Аравии построят горнолыжный курорт в центре пустыни
Глава UFC отменил битву взглядов Чимаева и Стрикленда из-за угрозы потасовки
Тайсон Фьюри назвал следующих желаемых соперников
Экс-чемпион UFC считает, что Чимаев и Коста подерутся за титул в полутяжёлом весе
Чемпион Almaty Open-2025 получил крупный штраф за сломанную ракетку
