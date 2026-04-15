Наука и технологии

В Южной Корее разработали более точный метод диагностики болезни Альцгеймера

метод диагностики Альцгеймера, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 01:09
Ученые из Южной Кореи разработали новый тип биосенсора, который способен выявлять белки, связанные с болезнью Альцгеймера, даже в сложных биологических средах – крови и плазме, сообщает Zakon.kz.

Ключевой проблемой традиционных диагностических технологий является так называемый эффект экранирования Дебая, который снижает точность измерений в жидких средах с высокой концентрацией солей, пишет Advanced Functional Materials (AFM).

Для решения этой задачи исследователи создали транзисторные биосенсоры с изолированным затвором, используя наноструктуры на основе оксида индия-галлия. Такая конструкция позволяет уменьшить влияние ионного "экрана" и повысить чувствительность к биомолекулам.

"В качестве тестового маркера был использован тау-белок – один из основных биомаркеров болезни Альцгеймера. Сенсор показал высокую точность и стабильность при работе в диапазоне концентраций, близких к реальным условиям человеческого организма", – пишет издание.

Ученые отмечают, что данная разработка может стать основой для создания более точных методов ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний.

Ранее медики назвали способ защиты от болезни Альцгеймера, не связанный с образом жизни.

Николай Ежелев
