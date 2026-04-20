Под кладбищем Нью-Йорка нашли 5,6 миллиона живых существ

На тихом кладбище в Итаке, штат Нью-Йорк (США), находится нечто поразительное – около 5,6 миллиона гнездящихся в земле пчел. Ученые утверждают, что это одно из самых больших скоплений пчел, когда-либо зарегистрированных.

Как пишет Daily Galaxy, предположительно, насекомые находятся на этом месте уже несколько десятилетий.

Исследователи из Корнельского университета сосредоточили внимание на виде Andrena regularis, обитающем на кладбище Ист-Лоун по меньшей мере с 1935 года.

Большинство людей представляют этих насекомых в ульях, но это не вся правда. Около 70% видов пчел в США живут под землей, часто поодиночке. По словам исследователей, из-за этого их легко не заметить, даже когда их численность огромна.

Весной 2023 года команда ученых провела около шести недель, собирая образцы на территории кладбища. На основании полученных данных они подсчитали, что на площади примерно в 6500 квадратных метров вылетело 5,56 миллиона пчел. Как объяснил Брайан Данфорт, ведущий автор исследования, большинство известных скоплений пчел насчитывают лишь сотни тысяч особей.

Для сравнения, в типичной пчелиной колонии насчитывается около 30 тыс. опылителей. Это делает подземную популяцию необычайно плотной и сложной для полного понимания.

Есть также случай в Бразилии, где ученые обнаружили около 13 500 пчел на гораздо меньшей территории. Сами по себе это большие цифры, но они не сравнятся с тем, что было найдено на Итаке.

Это может показаться удивительным, но кладбища идеально подходят для гнездящихся в земле пчел. Почва обычно остается нетронутой, и там не ведется интенсивное строительство или какая-либо другая активность.

