"Вселенная даст вам шанс загадать желания": когда смотреть звездопад Лириды

Сегодня, 20 апреля 2026 года, ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН рассказали, когда ожидается пик звездопада Лириды, сообщает Zakon.kz.

Согласно годовым календарям, 22 апреля около 23:00 по московскому времени (23 апреля 01:00 по времени Астаны) на пик должен выйти звездопад Лириды – один из самых заметных метеорных потоков весны.

"Если у вас накопилось большое количество желаний, то уже в эту среду около полуночи (в четверг около 01:00. – Прим. ред.) Вселенная предоставит вам очередной шанс их высказать". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Согласно оценкам ученых, во время звездопада Лириды в максимуме можно будет увидеть около 20 падающих звезд в час.

"Но это на идеальном небе, вдали от города, если все это время непрерывно крутить головой, а лучше еще и не моргать. Так как вряд ли это кому-то под силу, то лучше все же выбрать из списка 2-3 самых главных желания: такое количество падающих звезд увидеть за полчаса или час получится почти наверняка в спокойном режиме, укутавшись в одеяло и согреваясь термосом с кофе". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Отмечается, что продолжаться звездопад будет всю ночь до восхода Солнца.

"У Лирид обычно довольно короткий и резко выраженный максимум, поэтому, скорее всего, в другие дни шансы резко (в несколько раз) упадут, хотя и не исчезнут полностью". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Как добавили ученые, если вы пропустите данный звездопад, то вторую возможность судьба этой весной предоставит 6 мая, когда через пик пройдет еще один метеорный поток – Аквариды (или, точнее, η-Аквариды).

"Далее ничего особо интересного не будет почти три месяца, пока в середине августа не выйдет на максимум легендарный звездопад Персеиды – один из самых сильных в году, который очень приятно будет наблюдать теплой бархатной августовской ночью, если, конечно, повезет с погодой". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

18 апреля 2026 года сообщалось, что на Земле началась очередная магнитная буря.