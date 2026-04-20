Наука и технологии

"Вселенная даст вам шанс загадать желания": когда смотреть звездопад Лириды

звездопад Лириды, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 17:36 Фото: Telegram/lpixras
Сегодня, 20 апреля 2026 года, ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН рассказали, когда ожидается пик звездопада Лириды, сообщает Zakon.kz.

Согласно годовым календарям, 22 апреля около 23:00 по московскому времени (23 апреля 01:00 по времени Астаны) на пик должен выйти звездопад Лириды – один из самых заметных метеорных потоков весны.

"Если у вас накопилось большое количество желаний, то уже в эту среду около полуночи (в четверг около 01:00. – Прим. ред.) Вселенная предоставит вам очередной шанс их высказать".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Фото: Telegram/lpixras

Согласно оценкам ученых, во время звездопада Лириды в максимуме можно будет увидеть около 20 падающих звезд в час.

"Но это на идеальном небе, вдали от города, если все это время непрерывно крутить головой, а лучше еще и не моргать. Так как вряд ли это кому-то под силу, то лучше все же выбрать из списка 2-3 самых главных желания: такое количество падающих звезд увидеть за полчаса или час получится почти наверняка в спокойном режиме, укутавшись в одеяло и согреваясь термосом с кофе".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Отмечается, что продолжаться звездопад будет всю ночь до восхода Солнца.

"У Лирид обычно довольно короткий и резко выраженный максимум, поэтому, скорее всего, в другие дни шансы резко (в несколько раз) упадут, хотя и не исчезнут полностью".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Как добавили ученые, если вы пропустите данный звездопад, то вторую возможность судьба этой весной предоставит 6 мая, когда через пик пройдет еще один метеорный поток – Аквариды (или, точнее, η-Аквариды).

"Далее ничего особо интересного не будет почти три месяца, пока в середине августа не выйдет на максимум легендарный звездопад Персеиды – один из самых сильных в году, который очень приятно будет наблюдать теплой бархатной августовской ночью, если, конечно, повезет с погодой".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

18 апреля 2026 года сообщалось, что на Земле началась очередная магнитная буря.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Затронет ли Землю один из самых сильных за последние годы выбросов плазмы
10:33, 10 июня 2025
Редчайшее солнечное затмение началось на Земле: появились первые кадры
16:22, 17 февраля 2026
Редчайшее солнечное затмение началось на Земле: появились первые кадры
Ученые обнаружили на Солнце огромный смайлик
12:19, 13 февраля 2026
Ученые обнаружили на Солнце огромный смайлик
Читайте также
Звезду казахского бокса Торехана Сабырхана наказали после первого поражения в карьере
17:38, Сегодня
Звезду казахского бокса Торехана Сабырхана наказали после первого поражения в карьере
Определился следующий соперник Бейбита Жукаева на турнире в Южной Корее
17:16, Сегодня
Определился следующий соперник Бейбита Жукаева на турнире в Южной Корее
Сроки возвращения на поле Бахтиёра Зайнутдинова остаются неизвестными
16:43, Сегодня
Сроки возвращения на поле Бахтиёра Зайнутдинова остаются неизвестными
Кто лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги
16:27, Сегодня
Кто лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги
