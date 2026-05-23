Юные казахстанцы удивили мир на престижной биологической олимпиаде
В престижном интеллектуальном соревновании принимали участие более 100 юных биологов из 17 стран мира.
По данным Министерства просвещения, сборная Казахстана была представлена шестью школьниками и показала 100-процентный результат, завоевав 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль.
Обладатели золотых медалей:
- Ерсултан Кайркен – ученик 11 класса специализированного лицея-интерната "Білім-Инновация" Павлодарской области;
- Софья Желтова – ученица 11 класса NIS Медеуского района города Алматы.
Обладатели серебряных медалей:
- Нурали Билялов – ученик 10 класса специализированного лицея-интерната "Білім-Инновация" Павлодарской области;
- Дарын Мукашев – ученик 11 класса специализированного лицея-интерната "Білім-Инновация" Восточно-Казахстанской области;
- Нурасыл Адилгали – ученик 9 класса лицея-интерната "Білім-Инновация" Мангистауской области.
Бронзовую медаль завоевала:
- Евгения Меженина – ученица 10 класса NIS города Караганды.
Стоит отметить, что OIBO включала теоретический, практический и командный проектный туры. Участники выполняли сложные задания по молекулярной биологии, генетике, биохимии и физиологии, а также проводили лабораторные работы по ботанике, зоологии и биоинформатике.
