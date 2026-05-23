Наука и технологии

Юные казахстанцы удивили мир на престижной биологической олимпиаде

школьники, олимпиада, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 12:20 Фото: Telegram/oqu_agartu
С 15 по 22 мая 2026 года на федеральной территории "Сириус" России прошла Открытая международная биологическая олимпиада (OIBO-2026), сообщает Zakon.kz.

В престижном интеллектуальном соревновании принимали участие более 100 юных биологов из 17 стран мира.

По данным Министерства просвещения, сборная Казахстана была представлена шестью школьниками и показала 100-процентный результат, завоевав 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль.

Обладатели золотых медалей:

  • Ерсултан Кайркен – ученик 11 класса специализированного лицея-интерната "Білім-Инновация" Павлодарской области;
  • Софья Желтова – ученица 11 класса NIS Медеуского района города Алматы.

Обладатели серебряных медалей:

  • Нурали Билялов – ученик 10 класса специализированного лицея-интерната "Білім-Инновация" Павлодарской области;
  • Дарын Мукашев – ученик 11 класса специализированного лицея-интерната "Білім-Инновация" Восточно-Казахстанской области;
  • Нурасыл Адилгали – ученик 9 класса лицея-интерната "Білім-Инновация" Мангистауской области.

Бронзовую медаль завоевала:

  • Евгения Меженина – ученица 10 класса NIS города Караганды.

Стоит отметить, что OIBO включала теоретический, практический и командный проектный туры. Участники выполняли сложные задания по молекулярной биологии, генетике, биохимии и физиологии, а также проводили лабораторные работы по ботанике, зоологии и биоинформатике.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 12:20
Школьники из села в Казахстане удивили мир на чемпионате по робототехнике

Ранее сообщалось, что в Туркестане ученик 11 класса Нурсултан Базарбайулы, ставший известным после распространения в социальных сетях видео, на котором он поднял с земли государственный флаг Азербайджана, был приглашен на встречу с начальником Департамента полиции (ДП) Туркестанской области.

