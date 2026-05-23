#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
470.8
545.99
6.6
События

Школьник из Туркестана стал героем двух стран после поступка с флагом

глава ДП, школьник, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 11:46 Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
В Туркестане ученик 11 класса Нурсултан Базарбайулы, ставший известным после распространения в социальных сетях видео, на котором он поднял с земли государственный флаг Азербайджана, был приглашен на встречу с начальником Департамента полиции (ДП) Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Известно, что во время встречи глава ДП Арыстангани Заппаров отметил гражданскую позицию, ответственность и уважительное отношение школьника к государственным символам, выразив благодарность за его поступок.

Кроме того, в ходе встречи руководитель областной полиции вручил Нурсултану книгу Шерхана Муртазы.

глава ДП, школьник, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 11:46

Фото: пресс-лужба ДП Туркестанской области

Стоит уточнить, что в видеоролике, снятом в Туркестане, школьник поднял упавший из-за сильного ветра флаг Азербайджана и бережно установил его на место. Этот случай получил широкий общественный отклик в социальных сетях и положительные отзывы пользователей.

Поступок ученика поддержали не только в Казахстане, но и в Азербайджане, назвав его символом дружбы и взаимного уважения между двумя странами.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 11:46
Казахстанцы восхищены поступком спасателей на пожаре в акимате Актюбинской области – экшн видео

16 марта 2026 года сообщалось, что самым красивым в мире признан флаг Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны
13:37, 11 октября 2024
Полиция Астаны ответила на сообщения о "гибели" двух школьников
задержанный после смерти одноклассника подросток
10:31, 12 ноября 2025
"Убийство ударом в грудь": школьник умер в Туркестане
Подросток на Subaru сбил пять школьников в Алматинской области
13:04, 22 сентября 2023
Подросток на Subaru сбил пятерых школьников в Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Греко-римская борьба
12:38, Сегодня
Кыргызский борец всухую одолел казахстанца Минко и лишил его финала чемпионата Азии
Греко-римская борьба
12:15, Сегодня
Алихан Дурсунов может взять реванш у узбекского палуана в финале чемпионата Азии
Самирхон Абабакиров
12:00, Сегодня
Таеквондист из Казахстана Абабакиров стал обладателем "бронзы" чемпионата Азии
Греко-римская борьба
11:53, Сегодня
Казахстанец Ибрахим разгромил узбекского борца и вышел в финал чемпионата Азии к кыргызу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: