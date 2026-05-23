Школьник из Туркестана стал героем двух стран после поступка с флагом

В Туркестане ученик 11 класса Нурсултан Базарбайулы, ставший известным после распространения в социальных сетях видео, на котором он поднял с земли государственный флаг Азербайджана, был приглашен на встречу с начальником Департамента полиции (ДП) Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Известно, что во время встречи глава ДП Арыстангани Заппаров отметил гражданскую позицию, ответственность и уважительное отношение школьника к государственным символам, выразив благодарность за его поступок.

Кроме того, в ходе встречи руководитель областной полиции вручил Нурсултану книгу Шерхана Муртазы.

Фото: пресс-лужба ДП Туркестанской области

Стоит уточнить, что в видеоролике, снятом в Туркестане, школьник поднял упавший из-за сильного ветра флаг Азербайджана и бережно установил его на место. Этот случай получил широкий общественный отклик в социальных сетях и положительные отзывы пользователей.

Поступок ученика поддержали не только в Казахстане, но и в Азербайджане, назвав его символом дружбы и взаимного уважения между двумя странами.

