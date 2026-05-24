ИИ расшифровал зловещее послание таинственных вавилонских рукописей

Вавилонская цивилизация оставила после себя много исторических документов, так как их писали на глине, которая сохраняется лучше, чем папирус или пергамент. Но не все глиняные таблички удается сразу расшифровать, сообщает Zakon.kz.

Как пишет KomputerSwiat, в Британском музее уже более века хранится коллекция глиняных табличек из Вавилона, происходящих из богатого города Сиппар вавилонского государства, которое существовало на территории современного Ирака .

Находки датируются примерно 1200 годом до нашей эры. Ученые до последнего времени не могли их расшифровать.

Однако с помощью искусственного интеллекта они прояснили содержание записей. В них описаны мрачные пророчества о катастрофах, связанных с лунными затмениями. Вавилоняне воспринимали лунные затмения не только как астрономические явления, но и как знаки сверхъестественных сил и предвестники бедствий.

В одной из табличек сказано:

"Затмение во время утреннего дозора – это конец династии".

Другая запись содержит куда более мрачное пророчество:

"Если затмение внезапно полностью закроет свой центр и вдруг станет совершенно ясным: умрет царь, а Элам будет уничтожен".

Еще одна табличка предупреждает об эпидемиях и наводнениях. В тексте говорится:

"Затмение вечером означает чуму. Если затмение в плохом направлении, ничего не будет спасено, наводнение наступит повсюду".

При этом ученые считают, что влиятельные вавилоняне были не такими доверчивыми и использовали астрологию и гадания как инструмент политического влияния. Таким образом можно было навязывать другим свои решения или оправдывать собственные неудачи и ошибки.

Ранее выяснилось, почему пирамида Хеопса не разрушилась от землетрясений за пять тысяч лет.