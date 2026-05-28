#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
477.48
555.83
6.65
Наука и технологии

Найдена черная дыра, которая могла появиться в первые мгновения Вселенной

вселенная, галактика, космос, черная звезда, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 19:01 Фото: pixabay
Ученые с помощью космического телескопа James Webb обнаружили одного из самых вероятных кандидатов на первичную черную дыру – объект, который, предположительно, сформировался в ранней Вселенной еще до появления своей галактики и без участия коллапса звезды, сообщает Zakon.kz.

Объект находится в центре компактной галактики Abell 2744 QSO1, расположенной более чем в 13 млрд световых лет от Земли. Итог исследования опубликован в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Несмотря на небольшие размеры самой галактики, в ее центре обнаружена сверхмассивная черная дыра, масса которой примерно в 50 млн раз превышает массу Солнца.

"Черная дыра могла возникнуть практически сразу после Большого взрыва и изначально быть гигантской, а не вырасти постепенно, как предполагают классические теории", – пишут авторы исследования.

По мнению авторов работы, это может изменить представления о происхождении сверхмассивных черных дыр. Специалисты допускают, что объект появился либо из огромного сгустка материи в молодой Вселенной, либо в результате коллапса гигантского газового облака.

Ранее ученые сообщили о повышенной солнечной активности и серии мощных вспышек на обратной стороне Солнца. Эксперты в области космических исследований также дали прогноз магнитной обстановки на ближайшие дни.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Как на самом деле произошли черные дыры Вселенной
10:16, 09 мая 2026
Как на самом деле произошли черные дыры Вселенной
самая древняя черная дыра
11:46, 07 ноября 2023
Ученые обнаружили самую древнюю черную дыру
Вселенная, звезды, созвездия
06:45, 31 декабря 2025
Физики предположили, что мы живем внутри черной дыры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан разгромил Индию и вновь сыграет с Ираном на чемпионате Центральной Азии
19:07, Сегодня
Казахстан разгромил Индию и вновь сыграет с Ираном на чемпионате Центральной Азии
Фото: ATP
18:41, Сегодня
Теннисисты, о которых Бублик говорил, что их цель "обоссать его и Медведа", вылетели с "РГ"
Фото: ФК &quot;Актобе&quot;
18:15, Сегодня
Гол ударом через себя - в видеообзоре матча КПЛ "Окжетпес" - "Актобе"
Чемпионат Азии по борьбе до 17 лет
18:15, Сегодня
Супертяжеловес Арыстан Темиргали проиграл за Казахстан в финале чемпионата Азии по борьбе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: