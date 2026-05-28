Найдена черная дыра, которая могла появиться в первые мгновения Вселенной

Ученые с помощью космического телескопа James Webb обнаружили одного из самых вероятных кандидатов на первичную черную дыру – объект, который, предположительно, сформировался в ранней Вселенной еще до появления своей галактики и без участия коллапса звезды, сообщает Zakon.kz.

Объект находится в центре компактной галактики Abell 2744 QSO1, расположенной более чем в 13 млрд световых лет от Земли. Итог исследования опубликован в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Несмотря на небольшие размеры самой галактики, в ее центре обнаружена сверхмассивная черная дыра, масса которой примерно в 50 млн раз превышает массу Солнца.

"Черная дыра могла возникнуть практически сразу после Большого взрыва и изначально быть гигантской, а не вырасти постепенно, как предполагают классические теории", – пишут авторы исследования.

По мнению авторов работы, это может изменить представления о происхождении сверхмассивных черных дыр. Специалисты допускают, что объект появился либо из огромного сгустка материи в молодой Вселенной, либо в результате коллапса гигантского газового облака.

