Генпрокуратура и МВД запускают ИИ в систему уголовного следствия

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана подробно рассказали о том, как в стране развивают современные инструменты обеспечения правопорядка, сообщает Zakon.kz.

Известно, что Центром прогнозирования преступных угроз на базе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры на основе больших данных, межведомственного обмена информацией и инструментов ИИ сформировано и направлено 192 информационных письма в государственные органы с рекомендациями по предупреждению внешних и внутренних угроз.

"Заблокировано 38 мошеннических интернет-ресурсов. Также через средства массовой информации население регулярно информируется о новых схемах мошенничества и мерах предосторожности – опубликовано 16 предупреждений для граждан". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Стоит отметить, что в числе внедренных решений Центра – системы мониторинга медиапространства и интернет-мошенничеств, анализ обращений граждан в системе e-Өтініш, а также модели прогнозирования уличной и повторной преступности.

Параллельно Генеральная прокуратура совместно с Министерством внутренних дел реализует проект по внедрению ИИ в процесс расследования уголовных дел.

Так, пилотный проект уже реализуется в ряде подразделений полиции Астаны и Акмолинской области.

В рамках проекта внедрены модули планирования расследования, транскрипции и анализа показаний, а также автоматического формирования процессуальных документов.

"Всего посредством модулей "Цифрового помощника" сформированы 231 план расследования, 72 протокола допроса, 65 обвинительных актов и 15 постановлений о квалификации преступления", – уточнили в ведомстве.

