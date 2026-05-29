Генпрокуратура и МВД запускают ИИ в систему уголовного следствия
Известно, что Центром прогнозирования преступных угроз на базе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры на основе больших данных, межведомственного обмена информацией и инструментов ИИ сформировано и направлено 192 информационных письма в государственные органы с рекомендациями по предупреждению внешних и внутренних угроз.
"Заблокировано 38 мошеннических интернет-ресурсов. Также через средства массовой информации население регулярно информируется о новых схемах мошенничества и мерах предосторожности – опубликовано 16 предупреждений для граждан".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Стоит отметить, что в числе внедренных решений Центра – системы мониторинга медиапространства и интернет-мошенничеств, анализ обращений граждан в системе e-Өтініш, а также модели прогнозирования уличной и повторной преступности.
Параллельно Генеральная прокуратура совместно с Министерством внутренних дел реализует проект по внедрению ИИ в процесс расследования уголовных дел.
Так, пилотный проект уже реализуется в ряде подразделений полиции Астаны и Акмолинской области.
В рамках проекта внедрены модули планирования расследования, транскрипции и анализа показаний, а также автоматического формирования процессуальных документов.
"Всего посредством модулей "Цифрового помощника" сформированы 231 план расследования, 72 протокола допроса, 65 обвинительных актов и 15 постановлений о квалификации преступления", – уточнили в ведомстве.
