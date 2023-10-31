Генпрокуратура сообщила о ходе расследования трагедии на шахте Костенко

31 октября 2023 года в пресс-службе Генеральной прокуратуры Zakon.kz рассказали подробности расследования трагедии на шахте имени Костенко.

В ведомстве отметили, что Межведомственная следственно-оперативная группа продолжает расследование событий.

Также сказано, что координацию на месте осуществляет первый заместитель Генерального прокурора.

"В целях выяснения причин и условий возникновения взрыва газо-метанной смеси, со спуском в шахту осуществлен первичный осмотр места происшествия. Допрошены работники смены, руководители и ответственные сотрудники Угольного департамента "АМТ". Назначены ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая, биологическая, геномно-молекулярная и другие". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Кроме того, для проверки и дачи заключения по соответствию материального обеспечения по охране труда горняков привлечены специалисты госаудита и другие эксперты.

"Изъята и анализируется документация, связанная с организацией работы и обеспечением техники безопасности на шахте. Проводятся иные мероприятия", – добавили в Генпрокуратуре.

В распространяемом сообщении сказано, что действиям виновных лиц будет дана соответствующая правовая оценка.

"Следственные действия с участием пострадавших и их родственников будут произведены с учетом их самочувствия и необходимости проведения похоронных процедур. Следствие продолжается. Уголовное дело находится на контроле Генерального прокурора", – говорится в заключении.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиталл Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков.

29 октября в Казахстане объявили Днем общенационального траура в связи с гибелью карагандинских шахтеров.

После ЧП Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

31 октября министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал, что на передачу прав собственности АО "АрселорМиттал Темиртау" не будут тратить бюджетные деньги, а, значит, предприятие планируют передать частному казахстанскому инвестору.