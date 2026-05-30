Наука и технологии

При уборке дома можно заразиться хантавирусом – врачи

как не заразиться хантавирусом, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 12:04 Фото: magnific
Эксперты заявили о том, что особую осторожность при уборке следует соблюдать в местах, где могут обитать грызуны, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу Национальной организации общественного здравоохранения Греции (EODY), которая находится в ведении минздрава страны.

"Требуется особая осторожность при уборке закрытых помещений, складов, сельскохозяйственных объектов, подвалов или загородных домов, где возможно присутствие грызунов", – отметили в ведомстве.

По данным специалистов, основной путь передачи хантавируса связан с вдыханием воздуха, содержащего частицы биологических выделений зараженных грызунов.

"Наиболее распространенный путь передачи хантавируса – это вдыхание воздушных паров, содержащих мелкие частицы мочи, фекалий или слюны инфицированных грызунов", – пояснили в EODY.

Врачи уточнили, что вирус способен сохранять заразность длительное время в высохших зараженных материалах, которые могут подниматься в воздух в виде пыли во время уборки.

"Вирус может оставаться заразным в течение длительного времени в высохших зараженных материалах, которые человек может вдохнуть, когда они поднимаются в воздух в виде пыли", – рассказали в пресс-службе.

В EODY подчеркнули, что одним из ключевых способов профилактики является тщательная дезинфекция помещений, где могут присутствовать грызуны.

Ранее мы сообщали, что в Конго шесть пациентов с Эболой сбежали из лечебного центра.

Асель Аукешева
Асель Аукешева
