Наука и технологии

В 400-летнем затонувшем корабле нашли контрабанду на крупную сумму

Фото: pexels
Обломки корабля Delta I, обнаруженные в 2024 году у берегов Кадиса (Испания), раскрывают новые подробности о его грузе, возраст которого превышает 300 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет WP tech, археологи с самого начала знали, что имеют дело с затонувшим судном XVII века, но только последующие анализы позволили лучше реконструировать характер груза.

Находки подводных археологов указывают на то, что корабль перевозил шведские пушки и серебряные слитки из современной Боливии, что может свидетельствовать о незаконной торговле на атлантическом побережье Европы.

Корабль был обнаружен во время дноуглубительных работ перед строительством нового терминала в порту Кадиса на юго-западе Испании, на берегу Атлантического океана. С тех пор судно находится под наблюдением группы из Центра подводной археологии Андалузского института исторического наследия.

Исследователи до сих пор не знают первоначального названия корабля. После обнаружения в 2024 году он получил обозначение Delta I. Эксперты предполагают, что судно было построено во Франции, а позже использовалось голландскими купцами, которые вышли на рынок оружия в XVII веке.

Обломки корабля содержали 27 шведских железных пушек Финбанкера, бронзовый колокол неизвестного происхождения и 18 серебряных слитков. На колоколе выгравирована надпись "Иисус, Мария и Иосиф 1671", а на одном из слитков четко виден год 1667. Последнее исследование исправляет более ранние сообщения о 22 слитках и указывает на то, что их было 18, общим весом полтонны.

Наибольшие вопросы вызывает сочетание серебра и иностранных пушек на одном корабле. По мнению авторов исследования, представленного на конгрессе CIANYS 2021, торговля драгоценными металлами в Испании подлежала строгому фискальному контролю. В то время как формальная монополия принадлежала Севилье, Кадис, благодаря своим природным условиям, также занимался погрузкой и разгрузкой галеонов, прибывающих из Америки. Именно поэтому Кадисский залив мог быть благоприятным местом для контрабанды.

Археологи надеются, что 3D-модель затонувшего корабля поможет лучше объяснить, как там оказался такой необычный груз.

Ранее археологи отыскали в Арктике драгоценный предмет, которого не должно там быть.

Аксинья Титова
