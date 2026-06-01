Наука и технологии

После взрыва метеорита над извергающимся вулканом увидели "НЛО" – невероятное видео

вулкан на Филиппинах, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 15:03 Фото: X/@ula84hutt
Огненный поток из земли и с неба в одном и том же месте наблюдали жители Земли в конце мая 2026 года. Более того, на снятых кадрах заметили явление, которое любители теории внеземных цивилизаций могли смело принять за НЛО, сообщает Zakon.kz.

Активный вулкан Майон на Филиппинах в конце мая извергал потоки лавы. И 25 мая ночью с неба ворвался огненный шар ярко-зеленого света, который, как казалось, врезался прямо в склон вулкана. Этот впечатляющий момент был запечатлен в прямом эфире, на записях с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов нескольких автомобилей, находившихся поблизости.

Филиппинское космическое агентство сообщило, что эта яркая полоса света, запечатленная камерой на холме Линьон Филиппинского института вулканологии и сейсмологии над вулканом Майон, была вызвана входом метеора в атмосферу – явлением, которое часто сопровождается яркой вспышкой света. Метеоры обычно сгорают на высоте от 60 до 100 километров над уровнем моря. Пролетая сквозь атмосферу на огромных скоростях, они нагреваются настолько сильно, что испаряются.

Местные эксперты изучили все видеозаписи, сейсмические и инфразвуковые данные и подтвердили, что каким бы ни был этот огненный шар, он, вероятно, так и не упал на Землю. Если бы он попал в вулкан, это вызвало бы масштабные камнепады.

В правительстве Филиппин сообщили, что местный астроном-любитель подсчитал энергию метеора, которая составила 6,8 миллиона килограммов пороха, пишет Sciencealert.

Но на этом редкое зрелище не закончилось. Через мгновения после вспышки метеора из-за вулкана появился таинственный шар света, поднимающийся как будто от места падения.

"Прямая трансляция извергающегося вулкана Майон на Филиппинах только что запечатлела яркий зеленый метеор в виде огненного шара, пронесшийся прямо за ним. Но посмотрите внимательно на конец... что это за крошечный огонек, поднимающийся сразу после него? НЛО?" – задались вопросом в X.

За объяснением журналисты обратились к физику-теоретику, профессору Гарварда Ави Лёбу, который ранее заявлял, что аномальная комета 3I/ATLAS из другой звездной системы может иметь искусственное происхождение. В этот раз ничего инопланетного ученый не увидел.

"Мы видим падение метеора не на вулкан, а позади него. Белый источник света, поднимающийся справа от вулкана, скорее всего, это блик от спутника, отражающий солнечный свет. Вокруг Земли движется более 10 000 спутников связи, поэтому такое совпадение не кажется чем-то невероятным... ...Восходящий белый свет движется по прямой линии, как и следовало ожидать от спутника", – объяснил Ави Лёб.

Он добавил, что на данный момент спутники представляют собой серьезную проблему для астрономических наблюдений, потому что они излучают свет в ночном небе.

В мае ученые также рассказали об открытии двух гигантских астероидах, летящих к Земле.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова

