Что может быть причиной повышенной тревожности

Новое исследование показало, что избыток фруктозы, который организм не способен полностью усвоить, может быть связан с повышенной тревожностью и воспалительными процессами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет PsyPost, ученые установили, что неусвоенная фруктоза попадает в кишечник, где изменяет состав микрофлоры и запускает ферментацию бактериями. Это, в свою очередь, может вызывать иммунный ответ и воспаление, которое влияет на работу мозга через так называемую ось "кишечник – мозг".

В исследовании участвовали как люди, так и лабораторные мыши. У добровольцев с признаками неполного усвоения фруктозы чаще фиксировались более высокие показатели тревожности и маркеры воспаления в крови. Аналогичные результаты были получены и в экспериментах на животных: у мышей с нарушенным усвоением сахара наблюдались изменения в поведении и признаки повышенной тревожности.

Ученые отмечают, что результаты пока указывают на связь, а не прямую причинно-следственную зависимость, и требуют дальнейших исследований.

