Токаев анонсировал создание первого крипто-города

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 2 июня 2026 года на совещании по развитию города Алатау, сделал важное заявление о криптоактивах, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что финансовый рынок Казахстана находится в стадии динамичной трансформации.

"Год цифровизации и искусственного интеллекта, объявленный в нашей стране, способствует развитию финтех-индустрии. В этом плане решающее значение отводится Алатау, как первому крипто-городу в нашей части мира. Для развития этой сферы нужно в сжатые сроки устранить избыточные барьеры и запустить новые финансовые инструменты. Необходимо закрепить четкий правовой статус цифровых активов с признанием криптоактивов как имущества". Касым-Жомарт Токаев

Особую роль в этой системе, как подчеркнул глава государства, сыграет цифровой тенге.

"Чтобы успешно конкурировать с известными международными центрами, в Алатау должны быть созданы соответствующие правовые условия, включая нулевую ставку на операции с цифровыми активами и прирост капитала внутри юрисдикции. Следует также ускорить практическую реализацию проекта токенизации реального сектора экономики, в том числе недвижимости, объектов инфраструктуры, сырьевых активов. Это позволит сформировать устойчивый и востребованный рынок цифровых инструментов". Касым-Жомарт Токаев

При этом, по словам президента, необходимо на основе цифровой идентификации и прозрачного мониторинга транзакций запустить такую систему контроля, которая обеспечила бы баланс между безопасностью и инвестиционной привлекательностью.

"То есть речь идет о новом качественном развитии нашей страны в целом. В какой-то мере мы делаем революцию в области финансового развития и трансформации нашей страны". Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства обозначил подход к развитию Алатау.