Токаев анонсировал создание первого крипто-города
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 2 июня 2026 года на совещании по развитию города Алатау, сделал важное заявление о криптоактивах, сообщает Zakon.kz.
Президент отметил, что финансовый рынок Казахстана находится в стадии динамичной трансформации.
"Год цифровизации и искусственного интеллекта, объявленный в нашей стране, способствует развитию финтех-индустрии. В этом плане решающее значение отводится Алатау, как первому крипто-городу в нашей части мира. Для развития этой сферы нужно в сжатые сроки устранить избыточные барьеры и запустить новые финансовые инструменты. Необходимо закрепить четкий правовой статус цифровых активов с признанием криптоактивов как имущества".Касым-Жомарт Токаев
Особую роль в этой системе, как подчеркнул глава государства, сыграет цифровой тенге.
"Чтобы успешно конкурировать с известными международными центрами, в Алатау должны быть созданы соответствующие правовые условия, включая нулевую ставку на операции с цифровыми активами и прирост капитала внутри юрисдикции. Следует также ускорить практическую реализацию проекта токенизации реального сектора экономики, в том числе недвижимости, объектов инфраструктуры, сырьевых активов. Это позволит сформировать устойчивый и востребованный рынок цифровых инструментов".Касым-Жомарт Токаев
При этом, по словам президента, необходимо на основе цифровой идентификации и прозрачного мониторинга транзакций запустить такую систему контроля, которая обеспечила бы баланс между безопасностью и инвестиционной привлекательностью.
"То есть речь идет о новом качественном развитии нашей страны в целом. В какой-то мере мы делаем революцию в области финансового развития и трансформации нашей страны".Касым-Жомарт Токаев
Ранее глава государства обозначил подход к развитию Алатау.
