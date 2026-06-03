Шокирующее открытие: 5300-летняя ледяная мумия оказалась "живой"

Знаменитый "ледяной человек" Эци, мумифицировавшийся в альпийском леднике, оказался действующей экосистемой. Его тело буквально кишит дрожжевыми грибками, которые не просто выжили во льдах, но и продолжают размножаться в стерильной холодильной камере музея, сообщает Zakon.kz.

Эци обнаружили в 1991 году на высоте 3210 метров в итальянских Эцтальских Альпах. Двое туристов приняли его за тело недавно погибшего альпиниста. Позже выяснилось, что охотник медного века жил около 3300 года до нашей эры. Экстремальный холод подавил активность микробов, и тело не разложилось.

Новое исследование мумии показало, что на ее теле до сих пор живут микроорганизмы, некоторые из которых могут быть ровесниками самой мумии. Генетический анализ подтвердил наличие повреждений в ДНК грибков, характерных для очень старых организмов. Это значит, что они либо спали 5300 лет, либо являются прямыми потомками тех спор, что прилипли к Эци в момент его гибели, пишет Рамблер.

Микробиолог Мохамед Сархан из итальянского исследовательского центра Eurac Research и его коллеги взяли мазки с поверхности мумии, из талой воды внутри тела, а также использовали данные о тканях кишечника и желудка из предыдущих исследований.

Ученые разделили найденные микроорганизмы на две группы. Первая – древние микробы, которые были частью живого микробиома Эци. Вторая – холодолюбивые дрожжи, обнаруженные на коже и в талой воде. Эти виды генетически близки к микроорганизмам из Антарктиды и явно приспособились к ледниковой среде.

Некоторые образцы оказались сильно разрушенными – признак древности. Другие выглядели свежими, что говорит о продолжающейся активности.

In 1991, two hikers in the Ötztal Alps made a discovery that would rewrite history: the remarkably preserved mummy of Ötzi the Iceman. Found frozen beneath the ice, this ancient man had walked the Earth over 5,000 years ago. Clad in goat and deer hide, with grass-lined shoes and… pic.twitter.com/d45IUaMC6N — ArchaeoHistories (@histories_arch) April 29, 2025

Сравнение образцов, взятых в 2010 и 2019 годах, показало, что за 10 лет численность одного из холодолюбивых видов увеличилась. Это означает, что микробы выживают и даже медленно размножаются при минусовой температуре в камере хранения Эци (мумия находится при -6 градусах Цельсия и регулярно опрыскивается водой, чтобы не высохнуть).

"Обнаружение активных штаммов Glaciozyma на останках такой давности – редкий случай. Это показывает, что холод не убивает жизнь, а лишь консервирует ее, создавая условия для крайне медленной, но верной эволюции в замкнутой среде", – сказал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Причем оказалось, что эти грибки вполне пригодны для выпечки домашнего хлеба. Мохамед Сархан попробовал использовать выделенные дрожжи для закваски. Результат превзошел ожидания: тесто поднялось отлично.

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