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Наука и технологии

Шокирующее открытие: 5300-летняя ледяная мумия оказалась "живой"

древняя ледяная мумия , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 16:27 Фото: X/@cheguwera
Знаменитый "ледяной человек" Эци, мумифицировавшийся в альпийском леднике, оказался действующей экосистемой. Его тело буквально кишит дрожжевыми грибками, которые не просто выжили во льдах, но и продолжают размножаться в стерильной холодильной камере музея, сообщает Zakon.kz.

Эци обнаружили в 1991 году на высоте 3210 метров в итальянских Эцтальских Альпах. Двое туристов приняли его за тело недавно погибшего альпиниста. Позже выяснилось, что охотник медного века жил около 3300 года до нашей эры. Экстремальный холод подавил активность микробов, и тело не разложилось.

Новое исследование мумии показало, что на ее теле до сих пор живут микроорганизмы, некоторые из которых могут быть ровесниками самой мумии. Генетический анализ подтвердил наличие повреждений в ДНК грибков, характерных для очень старых организмов. Это значит, что они либо спали 5300 лет, либо являются прямыми потомками тех спор, что прилипли к Эци в момент его гибели, пишет Рамблер.

Микробиолог Мохамед Сархан из итальянского исследовательского центра Eurac Research и его коллеги взяли мазки с поверхности мумии, из талой воды внутри тела, а также использовали данные о тканях кишечника и желудка из предыдущих исследований.

Ученые разделили найденные микроорганизмы на две группы. Первая – древние микробы, которые были частью живого микробиома Эци. Вторая – холодолюбивые дрожжи, обнаруженные на коже и в талой воде. Эти виды генетически близки к микроорганизмам из Антарктиды и явно приспособились к ледниковой среде.

Некоторые образцы оказались сильно разрушенными – признак древности. Другие выглядели свежими, что говорит о продолжающейся активности.

Сравнение образцов, взятых в 2010 и 2019 годах, показало, что за 10 лет численность одного из холодолюбивых видов увеличилась. Это означает, что микробы выживают и даже медленно размножаются при минусовой температуре в камере хранения Эци (мумия находится при -6 градусах Цельсия и регулярно опрыскивается водой, чтобы не высохнуть).

"Обнаружение активных штаммов Glaciozyma на останках такой давности – редкий случай. Это показывает, что холод не убивает жизнь, а лишь консервирует ее, создавая условия для крайне медленной, но верной эволюции в замкнутой среде", – сказал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Причем оказалось, что эти грибки вполне пригодны для выпечки домашнего хлеба. Мохамед Сархан попробовал использовать выделенные дрожжи для закваски. Результат превзошел ожидания: тесто поднялось отлично.

Ранее археологи, исследовавшие средневековые захоронения в монастыре в Барселоне, обнаружили 25 скелетов, включая останки королевы XIV века Элисенды из Монкады. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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