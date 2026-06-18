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Наука и технологии

Раскрыта мрачная тайна мумифицированной девочки, найденной на вершине ледяного вулкана

мумифицированная девочка времен инков, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 10:39 Фото: wikimedia
Ученые впервые раскрыли мрачные тайны, связанные с мумифицированной девочкой, жившей 500 лет назад, останки которой нашли на самой вершине ледяного вулкана в Южной Америке, на границе Чили и Аргентины, сообщает Zakon.kz.

Мумифицированная девушка известна как Дева из Льюльяйльяко, или Ла Донселла. Стали известны результаты нового научного исследования, посвященного ей.

Ла Донселла – одна из трех мумифицированных останков, найденных в 1999 году на вершине спящего сейчас вулкана Льюльяйльяко. И лишь спустя 27 лет о них стало известно больше. Причем, по словам экспертов, их прошлое включает в себя мрачную археологическую историю, связанную с жертвоприношениями детей. Морозные условия так хорошо сохранили их тела, что ученые смогли реконструировать многие детали последних месяцев жизни детей.

Исследования показали, что еще до 1500 года нашей эры трое детей оказались на вулкане на высоте 6700 метров в рамках священных ритуалов. Перед смертью их рацион претерпел значительные изменения. Они употребляли пищу, считавшуюся престижной в обществе инков, а также листья коки и алкоголь в рамках подготовки к церемонии капакоча – ритуалу, включавшему жертвоприношение детей. В конце концов детей доставили в церемониальное святилище недалеко от вершины вулкана, где они умерли и оставались нетронутыми на протяжении столетий, пишет ArchaeologyMag.

Радиоуглеродное датирование образцов волос показало, что дети умерли где-то между 1430 и 1520 годами нашей эры. Для получения более точной даты международная группа исследователей обратилась к растительным остаткам, обнаруженным в захоронении.

Среди предметов, помещенных вместе с Девой из Льюльяйльяко, были кукуруза, маниока и листья коки. Поскольку эти растения были собраны незадолго до церемонии, они обеспечивали более тесную связь со временем события, чем сами мумии. Новый анализ сузил вероятную дату жертвоприношения до периода между 1462 и 1507 годами нашей эры. Статистическое моделирование указывает на дату около 1499 года.

Исследователи предполагают, что церемония жертвоприношения детей могла преследовать несколько целей. Ритуалы капакоча были религиозными событиями, посвященными священным горным божествам , но они также имели политическое значение. Организуя масштабные церемонии в отдаленных провинциях, правители инков укрепляли свою власть и усиливали связи между местными общинами и империей.

Полученные данные позволяют предположить, что дети, похороненные в Льюльяйльяко, были частью церемонии, выходившей далеко за пределы отдаленного горного святилища. Их жертвоприношение произошло в то время, когда империя расширяла свое влияние на вновь присоединенные территории, и этот ритуал, возможно, преследовал цель укрепления как религиозных традиций, так и имперской власти.

А в Перу археологи нашли 500-летнюю удивительно хорошо сохранившуюся картошку.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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