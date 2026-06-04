Таяние снега на горе в Турции обнажило таинственную древность

Таяние снега на горе Лифос в Центральной Турции обнажило остатки стен и сооружений. Они указывают на существование древних поселений и, возможно, являются остатками большого святилища, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Geekweek, руины расположены недалеко от вершины горы Лифос, горы высотой 2509 метров в турецкой провинции Кайсери. Кадры, снятые с дрона после сезонного таяния снега, показали укрепленный район. Он занимает площадь около 74 300 квадратных метров.

Внутри обнесенной стеной территории видны следы построек. Это открытие получило широкую огласку благодаря местному историку и писателю Халиту Эркилетлиоглу. Он годами собирал информацию о таинственных руинах, предположительно скрытых на горе Лифос.

По его словам, существовали описания этого места, включавшие стены, башни, арочные погребальные сооружения и водоемы. В интервью турецкому новостному порталу DHA Эркилетлиоглу рассказал, что первоначальная стена, окружавшая большую часть комплекса, могла достигать высоты от трех до четырех метров.

Халит Эркилетлиоглу назвал это место одним из самых загадочных археологических памятников в Кайсери. Он утверждает, что комплекс мог служить языческим святилищем или "храмовым городом", возможно, связанным с культом Зевса.

По его интерпретации, верующие могли подниматься в это горное поселение в рамках паломничества. Вопрос о том, является ли Лифос святилищем, остается открытым.

Характеристики сооружения также могут соответствовать укрепленному наблюдательному посту, особенно учитывая, что он контролировал дорогу, ведущую к плато Текир. Тем не менее, нельзя исключить, что этот комплекс был одновременно и священным, и оборонительным местом.

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