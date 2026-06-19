Выяснилось, почему гора в Турции более 2000 лет непрерывно охвачена пламенем

На вершине горы Химера на Средиземноморском побережье Турции из трещин в скалистом склоне постоянно вырываются языки пламени, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Wildlife Magazine, расположенная недалеко от деревни Чиралы в провинции Анталья гора Химера является одним из самых замечательных геологических явлений в мире: десятки небольших очагов огня вырываются прямо из склона горы, создавая жутковатое зрелище, особенно впечатляющее в темное время суток.

Пламя разгорается не от дров или вмешательства человека, а от природных газов, выходящих из глубоких подземных источников. Оно подпитывается метаном и другими газами, просачивающимися через трещины в скале и воспламеняющимися при контакте с кислородом.

В отличие от большинства пожаров этим огням не требуется топливо с поверхности, и они непрерывно горят уже более 2000 лет.

Огненная репутация этой горы восходит к античности. Древнегреческие и римские писатели описывали вечный огонь, горящий в этом регионе, а римский натуралист Плиний Старший отмечал, что огонь не гаснет ни днем, ни ночью .

Гора Химера также является важным археологическим памятником. Неподалеку от пламени были обнаружены остатки древних сооружений, в том числе святилище, связанное с Гефестом, греческим богом огня и металлообработки. Позже в этом районе были построены византийские церкви, что подчеркивает давнее культурное и духовное значение горы.

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