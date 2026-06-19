#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Наука и технологии

Выяснилось, почему гора в Турции более 2000 лет непрерывно охвачена пламенем

Холмы, ночь, огонь, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 08:24 Фото: magnific
На вершине горы Химера на Средиземноморском побережье Турции из трещин в скалистом склоне постоянно вырываются языки пламени, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Wildlife Magazine, расположенная недалеко от деревни Чиралы в провинции Анталья гора Химера является одним из самых замечательных геологических явлений в мире: десятки небольших очагов огня вырываются прямо из склона горы, создавая жутковатое зрелище, особенно впечатляющее в темное время суток.

Пламя разгорается не от дров или вмешательства человека, а от природных газов, выходящих из глубоких подземных источников. Оно подпитывается метаном и другими газами, просачивающимися через трещины в скале и воспламеняющимися при контакте с кислородом.

В отличие от большинства пожаров этим огням не требуется топливо с поверхности, и они непрерывно горят уже более 2000 лет.

Огненная репутация этой горы восходит к античности. Древнегреческие и римские писатели описывали вечный огонь, горящий в этом регионе, а римский натуралист Плиний Старший отмечал, что огонь не гаснет ни днем, ни ночью.

Гора Химера также является важным археологическим памятником. Неподалеку от пламени были обнаружены остатки древних сооружений, в том числе святилище, связанное с Гефестом, греческим богом огня и металлообработки. Позже в этом районе были построены византийские церкви, что подчеркивает давнее культурное и духовное значение горы.

Ранее мы писали о том, что пять коров, забытых на острове в океане, изменили все представления об эволюции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Затонувший корабль
08:55, 19 октября 2025
В Турции нашли затонувший 2000 лет назад корабль с идеально сохранившимся сокровищем
медузы
12:55, 05 марта 2026
Огромные и опасные для человека медузы заполнили курортные берега Турции
Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, тушение пожара
20:09, 26 сентября 2025
В Алматы горят горы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ХК &quot;Торпедо&quot; НН
08:47, Сегодня
Российский клуб защитника сборной Казахстана обнародовал план подготовки к сезону КХЛ
Магнус Карлсен
08:15, Сегодня
Казахстанские шахматисты обыграли команду Магнуса Карлсена на чемпионате мира
Дияр Нургожай
07:45, Сегодня
Стал известен следующий соперник Дияра Нургожая в UFC
Серена Уильямс
07:20, Сегодня
Серена Уильямс провела первую тренировку на Уимблдоне
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: