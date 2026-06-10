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Наука и технологии

На западе Казахстана живут редкие гигантские птицы

кудрявый пеликан, птица, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 15:56 Фото: pexels
В Западно-Казахстанской области обитают кудрявые пеликаны. Этот вид занесен в Красную книгу и находится под охраной, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что это одни из самых крупных летающих птиц в мире – размах их крыльев достигает 3 метров.

Во всем мире насчитывается всего около 10-20 тысяч кудрявых пеликанов, поэтому каждая их популяция имеет большое значение для сохранения вида.

Основу рациона этих птиц составляет рыба, а за день взрослый пеликан может съесть более килограмма добычи.

Интересные сведения и фотографии пеликанов 10 июня 2026 года опубликовал Государственный природный резерват "Бокейорда".

Ранее казахстанский инструктор по дайвингу Василий Калашников опубликовал архивное видео погружения в озеро Каинды. Его можно увидеть по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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