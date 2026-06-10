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Наука и технологии

Найдена пугающая привычка, которая есть у каждого человека

Фото: pixabay , фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 01:12 Фото: pixabay
Ученые обнаружили, что при отсутствии заданного маршрута люди в разных странах – от Испании до Японии – систематически склонны двигаться по кругу против часовой стрелки. Эффект наблюдается как в одиночных прогулках, так и в небольших группах, передает Zakon.kz.

Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Communications (NatCom). По данным ученых из Университета Наварры и Токийского университета, эта закономерность впервые была замечена случайно во время наблюдений за поведением людей в период пандемии.

Анализ видеозаписей показал, что в закрытых пространствах потоки людей чаще формируют движение именно в этом направлении.

Дальнейшие эксперименты подтвердили эффект: участников просили свободно перемещаться в помещениях и открытых пространствах, и большинство вновь выбирало поворот налево. При этом тенденция сохранялась независимо от пола, праворукости и доминирования ведущей ноги или глаза. Единственным заметным исключением стали дети, у которых смещение оказалось более выраженным.

Ученые также провели дополнительные тесты в виртуальной реальности, однако ни один из факторов – от культурных привычек до возможных биомеханических асимметрий – не смог полностью объяснить наблюдаемое поведение.

"У каждого человека есть небольшое индивидуальное смещение в сторону поворота, и в толпе эти микросклонности складываются в общий поток", – пояснил один из авторов работы.

Исследователи отмечают, что аналогичные поведенческие предпочтения встречаются и у животных: например, у муравьев при исследовании новых пространств также фиксируется склонность к поворотам в одну сторону.

Несмотря на многочисленные гипотезы – от особенностей работы мозга до влияния культурных норм и даже эффекта Кориолиса – точный механизм явления остается неизвестным.

По словам ученых, понимание этой "пространственной предвзятости" может помочь в моделировании движения толпы и проектировании общественных пространств – от станций метро до музеев и стадионов.

Ранее эксперты рассказали действительно ли нужно проходить 10 тысяч шагов и спать 8 часов в сутки.

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Канат Болысбек
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