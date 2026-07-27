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Наука и технологии

Ученые нашли неожиданный препарат, который может помочь в борьбе со старением

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 20:43 Фото: freepik
Ученые из Гарварда и Северо-Восточного университета создали инновационную карту генов долголетия и неожиданно обнаружили среди потенциальных средств для омоложения организма популярный назальный спрей, передает Zakon.kz.

Работа исследователей Северо-Восточного университета и Гарвардской медицинской школы опубликована в журнале Nature Aging. Авторы собрали данные о 1 250 генах, связанных с одним или несколькими признаками старения, и нанесли их на карту человеческого интерактома – базы данных о взаимодействии более чем полумиллиона пар белков в организме.

Оказалось, что гены, ответственные за старение, сосредоточены в строго определенных областях интерактома, образуя кластеры вокруг конкретных признаков старения.

"Если бы гены были распределены случайно, никакое лекарство не могло бы избирательно на них воздействовать. Открытие в том, что гены старения расположены в очень конкретных участках – конкретных кварталах, что позволяет найти препараты, влияющие именно на этот район", – пояснил Бная Гросс из Северо-Восточного университета.

Следующим шагом стал отбор из базы данных 6 442 одобренных препаратов тех, которые воздействуют на эти кластеры. Для каждого препарата оценивалось, ускоряет ли он или замедляет процессы, связанные со старением.

В итоге был выделен оксиметазолин – соединение, доступное в аптеках как назальный спрей, глазные капли и крем от розацеа. Ранее его никто не связывал с долголетием; однако анализ показал, что он улучшает межклеточную коммуникацию – функцию, которая естественным образом деградирует с возрастом.

"Это исследование не предлагает лекарства от старения и не доказывает, что какой-либо конкретный препарат продлит жизнь человека. Оно предлагает дорожную карту – к действенным вмешательствам, которые можно тестировать на клетках, животных и в конечном счете на людях", – рассказал ученый Альберт-Ласло Барабаши из Северо-Восточного университета.

В числе других перспективных кандидатов, выявленных данным методом, оказался и аспирин, уже изучаемый в контексте замедления старения.

Ранее эксперты выяснили, что ошибочно считающийся вредным картофель на самом деле способен защитить мозг от старения и улучшить его работу.

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Канат Болысбек
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