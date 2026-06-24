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Наука и технологии

"Копит энергию": ученые рассказали, что происходит на Солнце и ждать ли магнитных бурь

Солнце, Земля, космос, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 12:21 Фото: pixabay
Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН 24 июня 2026 года предупредили о возможных геомагнитных возмущениях и заявили, что Солнце копит энергию, сообщает Zakon.kz.

По данным ученых, на Солнце наблюдается очередная умеренная активность, "которая слегка оживляет летний мертвый сезон".

"События происходят на восточном краю довольно далеко от направления на Землю, и хотя бездушные модели-роботы в своих фантазиях в очередной раз упорно направляют плазменные облака на Землю, не надо им верить. Мимо все пройдет, что бы там математика ни показывала".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Отмечается, что Земля сегодня проходит через "рукав" быстрого солнечного ветра (виден на анимации).

"Скорость уже с утра растет, но незначительно. Сегодня-завтра (24-25 июня) в этой связи возможны геомагнитные возмущения. С вероятностью 1/3 дорастет до магнитных бурь низкого уровня".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
инфографика, магнитные бури, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 12:21

Фото: Telegram/lpixras

Глобально, как считают ученые, "все спокойно".

"Солнце копит энергию до лучших времен".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

21 июня 2026 года на Солнце произошла самая мощная за 2,5 недели вспышка. Ученые раскрыли подробности.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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