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Наука и технологии

Ученые наконец-то разобрались, что влияет на настроение женщин

женщина, сон, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:06 Фото: pexels
В Белгородском государственном национальном исследовательском университете (НИУ "БелГУ") разработали инструмент, который помогает выявлять скрытые проблемы со здоровьем у женщин по косвенным признакам, связанным с настроением и уровнем усталости, сообщает Zakon.kz.

Российские ученые подчеркивают, что речь идет о состоянии, известном как синдром хронической усталости или астения. Оно проявляется постоянной слабостью, упадком сил и плохим самочувствием и чаще встречается у женщин, особенно с возрастом.

По словам научных работников, существующие методы диагностики в основном фиксируют уже выраженную усталость, но не позволяют заметить ранние, скрытые изменения в организме, которые могут привести к развитию хронических заболеваний, такие как гипертония, сердечная недостаточность, ожирение и преддиабет.

Так, согласно публикации издания РИА Новости, новая шкала оценки астении, разработанная исследователями, позволяет определить женщин из группы риска еще до появления серьезных симптомов.

Ученые сравнивают ее с "барометром здоровья", который показывает ухудшение состояния заранее – как падение давления перед грозой.

По данным разработчиков, точность метода достигает 85-90%. В исследовании принимали участие женщины старше 55 лет. Теперь ученые планируют протестировать систему на более широкой выборке и внедрить ее в практику, в том числе в виде цифрового приложения.

Ранее ученые смогли обнаружить, что при отсутствии заданного маршрута люди в разных странах – от Испании до Японии – систематически склонны двигаться по кругу против часовой стрелки. Эффект наблюдается как в одиночных прогулках, так и в небольших группах.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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