Ученые назвали орех, который помогает бороться с воспалением

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Исследователи из Цзяннаньского университета выяснили, что орехи макадамия могут защищать клетки от воспаления и повреждений. Ключевую роль в этом играет пальмитолеиновая кислота – вещество, которое помогает организму справляться со стрессом на клеточном уровне, сообщает Zakon.kz.

Эксперименты показали, что пальмитолеиновая кислота снижает окислительный стресс – состояние, при котором в клетках накапливаются агрессивные молекулы кислорода, способные повреждать ткани и усиливать воспаление, результаты исследования опубликованы в Food & Function (F&F). "Также исследователи установили, что соединение помогает защищать лизосомы – внутриклеточные структуры, отвечающие за переработку и удаление поврежденных элементов. Благодаря этому воспалительная реакция становится слабее", – пишет издание. По словам ученых, это открытие помогает лучше понять, почему макадамия может положительно влиять на обмен веществ и снижать риски хронических заболеваний. Ранее ученые разобрались, что влияет на настроение женщин.



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