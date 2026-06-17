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Наука и технологии

Ученые назвали орех, который помогает бороться с воспалением

макадамия, орех, ученые, открытие, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 19:21 Фото: pexels
Исследователи из Цзяннаньского университета выяснили, что орехи макадамия могут защищать клетки от воспаления и повреждений. Ключевую роль в этом играет пальмитолеиновая кислота – вещество, которое помогает организму справляться со стрессом на клеточном уровне, сообщает Zakon.kz.

Эксперименты показали, что пальмитолеиновая кислота снижает окислительный стресс – состояние, при котором в клетках накапливаются агрессивные молекулы кислорода, способные повреждать ткани и усиливать воспаление, результаты исследования опубликованы в Food & Function (F&F).

"Также исследователи установили, что соединение помогает защищать лизосомы – внутриклеточные структуры, отвечающие за переработку и удаление поврежденных элементов. Благодаря этому воспалительная реакция становится слабее", – пишет издание.

По словам ученых, это открытие помогает лучше понять, почему макадамия может положительно влиять на обмен веществ и снижать риски хронических заболеваний.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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