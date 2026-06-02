В Казахстане во время учений произошел инцидент с БПЛА – заявление Минобороны

2 июня 2026 года в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета беспилотного летательного аппарата Сил воздушной обороны Вооруженных Сил РК произошло его нештатное приземление на территории Таласского района Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства обороны, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

Угрозы населению и объектам инфраструктуры отсутствуют.

По предварительным данным, причиной инцидента могли стать технические неполадки.

В военном ведомстве подчеркнули, что для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место направлена специальная комиссия.

"Проводятся мероприятия по обследованию района падения и установлению причин инцидента". Пресс-служба МО РК

Материал по теме В КНБ прокомментировали случаи падения дронов на западе Казахстана

25 мая 2026 года в пресс-службе МО комментировали слухи о том, что неизвестные объекты несколько ночей кружат над пограничным пунктом "Сырым" в Западно-Казахстанской области.