В Казахстане во время учений произошел инцидент с БПЛА – заявление Минобороны
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2 июня 2026 года в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета беспилотного летательного аппарата Сил воздушной обороны Вооруженных Сил РК произошло его нештатное приземление на территории Таласского района Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы Министерства обороны, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.
Угрозы населению и объектам инфраструктуры отсутствуют.
По предварительным данным, причиной инцидента могли стать технические неполадки.
В военном ведомстве подчеркнули, что для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место направлена специальная комиссия.
"Проводятся мероприятия по обследованию района падения и установлению причин инцидента".Пресс-служба МО РК
25 мая 2026 года в пресс-службе МО комментировали слухи о том, что неизвестные объекты несколько ночей кружат над пограничным пунктом "Сырым" в Западно-Казахстанской области.
