Стала известна дата начала приема документов в вузы Казахстана

Сегодня, 19 июня 2026 года, в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) Казахстана рассказали, когда во всех вузах страны начинают работу приемные комиссии, сообщает Zakon.kz.

Так, из релиза ведомства следует, что:

"Абитуриенты, уже сдавшие ЕНТ и не планирующие участвовать в конкурсе образовательных грантов, могут с 20 июня подавать документы для зачисления на платной основе в выбранные вузы... Прием документов для поступления в вузы продлится до 25 августа".

Претендующим на получение образовательного гранта поступающим напомнили, что прием заявлений на участие в конкурсе грантов будет осуществляться с 13 по 20 июля. В этот период абитуриенты смогут выбрать образовательные программы и высшие учебные заведения, в которых планируют продолжить обучение.

"Прием заявлений на участие в конкурсе образовательных грантов осуществляется через приемные комиссии вузов независимо от выбранной организации высшего образования. Для удобства абитуриентов предусмотрена также возможность подачи заявления в онлайн-формате через виртуальные приемные комиссии вузов и портал электронного правительства eGov". Пресс-служба МНВО РК

В ведомстве напомнили, что минимальные пороговые баллы для поступления остаются прежними. Так, пороговый балл поступления:

в национальные вузы – 65 баллов,

в другие вузы – 50 баллов,

по области образования "Педагогические науки" – 75 баллов,

по области образования "Здравоохранение" – 70 баллов,

по направлению подготовки "Право" – 75 баллов.

При этом по "Истории Казахстана" и двум профильным предметам ЕНТ и (или) творческому экзамену необходимо набрать не менее 5 баллов, а по предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" – не менее 3 баллов.

Как отметили в Миннауки, вузы могут устанавливать свои пороговые баллы по группам образовательных программ.

"Обращаем внимание, что по вопросам проведения творческих и специальных экзаменов, особенностей образовательных программ, условий обучения, проживания в общежитиях и другим вопросам, связанным с поступлением, абитуриентам рекомендуется обращаться непосредственно в приемные комиссии интересующих их вузов". Пресс-служба МНВО РК

Список обладателей государственных образовательных грантов будет опубликован до 10 августа.

Материал по теме С 20 июня стартуют спецэкзамены: что важно знать поступающим в Казахстане

15 июня 2026 года были опубликованы промежуточные итоги основного ЕНТ в Казахстане.