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Общество

Стала известна дата начала приема документов в вузы Казахстана

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 11:12 Фото: freepik
Сегодня, 19 июня 2026 года, в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) Казахстана рассказали, когда во всех вузах страны начинают работу приемные комиссии, сообщает Zakon.kz.

Так, из релиза ведомства следует, что:

"Абитуриенты, уже сдавшие ЕНТ и не планирующие участвовать в конкурсе образовательных грантов, могут с 20 июня подавать документы для зачисления на платной основе в выбранные вузы... Прием документов для поступления в вузы продлится до 25 августа".

Претендующим на получение образовательного гранта поступающим напомнили, что прием заявлений на участие в конкурсе грантов будет осуществляться с 13 по 20 июля. В этот период абитуриенты смогут выбрать образовательные программы и высшие учебные заведения, в которых планируют продолжить обучение.

"Прием заявлений на участие в конкурсе образовательных грантов осуществляется через приемные комиссии вузов независимо от выбранной организации высшего образования. Для удобства абитуриентов предусмотрена также возможность подачи заявления в онлайн-формате через виртуальные приемные комиссии вузов и портал электронного правительства eGov".Пресс-служба МНВО РК

В ведомстве напомнили, что минимальные пороговые баллы для поступления остаются прежними. Так, пороговый балл поступления:

  • в национальные вузы – 65 баллов,
  • в другие вузы – 50 баллов,
  • по области образования "Педагогические науки" – 75 баллов,
  • по области образования "Здравоохранение" – 70 баллов,
  • по направлению подготовки "Право" – 75 баллов.

При этом по "Истории Казахстана" и двум профильным предметам ЕНТ и (или) творческому экзамену необходимо набрать не менее 5 баллов, а по предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" – не менее 3 баллов.

Как отметили в Миннауки, вузы могут устанавливать свои пороговые баллы по группам образовательных программ.

"Обращаем внимание, что по вопросам проведения творческих и специальных экзаменов, особенностей образовательных программ, условий обучения, проживания в общежитиях и другим вопросам, связанным с поступлением, абитуриентам рекомендуется обращаться непосредственно в приемные комиссии интересующих их вузов".Пресс-служба МНВО РК

Список обладателей государственных образовательных грантов будет опубликован до 10 августа.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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