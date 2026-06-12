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Наука и технологии

Найдено вещество размером с ложку, которое весит больше, чем все люди на Земле вместе взятые

Ложка, посуда, метафора, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 07:38 Фото: magnific
Чайная ложка вещества из нейтронной звезды – остатка массивной звезды, спрессовавшего всю свою массу в сферу размером с небольшой город, – весила бы на Земле миллиард тонн, превышая суммарный вес всех ныне живущих людей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Space Daily, типичная нейтронная звезда содержит примерно в 1,4 раза больше массы Солнца, упакованного в сферу диаметром около 20 километров. Это означает, что ее плотность составляет приблизительно 4 × 10¹⁷ килограммов на кубический метр, или 400 миллионов тонн на кубический сантиметр.

Стандартная чайная ложка вмещает около 5 миллилитров, и 5 миллилитров вещества нейтронной звезды при такой плотности имели бы массу около 2 × 10¹² килограммов – два двух триллионов килограммов, или примерно два миллиарда тонн.

Для сравнения, все население Земли, насчитывающее приблизительно 8 миллиардов человек со средней массой 50 килограммов каждый, имеет суммарную массу около полмиллиарда тонн. Одна чайная ложка вещества нейтронной звезды весила бы в три-четыре раза больше, чем каждый ныне живущий человек.

Электроны превращаются в протоны, объединяясь с нейтронами в процессе, называемом обратным бета-распадом, и пустое пространство внутри атомов сжимается. В результате остается, по сути, одно огромное атомное ядро, состоящее почти полностью из нейтронов, плотно упакованных с ядерной плотностью.

Ранее сообщалось, что ученые собираются распылить химикаты в космосе, чтобы защитить планету от Солнца.

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Аксинья Титова
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