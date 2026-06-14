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Наука и технологии

Ученые "вернули из пепла" золотую ткань, которая 2000 лет считалась навсегда утраченной

Золотые шторы, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 07:56 Фото: magnific
Много веков мерцающая золотистая ткань, известная как виссон, была одним из самых эксклюзивных роскошных материалов в мире, предназначенным лишь для императоров, пап и других влиятельных деятелей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ScienceDaily, недавно ученым из Южной Кореи удалось воссоздать это легендарное волокно. Для этого они использовали моллюски Atrina pectinata. Они также объяснили, почему его золотистый вид не тускнеет с течением времени.

В издании напомнили, что виссон высоко ценился в эпоху Римской империи. Материал изготавливался из нитей биссуса, производимых моллюском вида благородная пинна.

Виссон прославился своим мерцающим золотистым цветом, легкостью и исключительной прочностью. Его редкость и красота принесли ему почти мифическую репутацию.

В издании отметили, что в последние десятилетия загрязнение морской среды и ухудшение экологической обстановки привели к тому, что благородная пинна оказалась на грани исчезновения. Из-за этого Европейский Союз полностью запретил добычу этого моллюска. В результате подлинный виссон стал чрезвычайно редким и производится лишь в крошечных количествах небольшим числом мастеров.

Чтобы найти альтернативный источник, ученые изучили моллюсков вида Atrina pectinata, которых уже разводят в корейских водах в пищевых целях. Как и благородная пинна, эти моллюски производят биссусные нити, которые помогают ей прикрепляться к поверхностям.

Ученые выяснили, что цвет ткани создается не за счет красителей, а благодаря структурной окраске – явлению, при котором микроскопические структуры взаимодействуют со светом, создавая цвет. Радужный вид виссона обусловлен слоистыми сферическими белковыми структурами, известными как фотонин.

В издании объяснили, что эти структуры отражают и манипулируют светом практически так же, как мыльные пузыри или крылья бабочки. Поскольку эффект создается структурой материала, а не добавленными пигментами, цвет остается очень стабильным в течение длительного времени.

В отличие от обычных тканей, виссон получает свой оттенок благодаря расположению белков внутри самого волокна.

Ранее мы писали о том, что таинственная гора в Индонезии расколола научный мир.

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Аксинья Титова
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