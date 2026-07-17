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Наука и технологии

Найдена редчайшая жемчужина возрастом около 90 миллионов лет

редкий жемчуг, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 20:10 Фото: magnific
Ученые обнаружили в Воронежской области уникальную находку – ископаемую жемчужину, которая сформировалась примерно 90 миллионов лет назад, сообщает Zakon.kz.

Редчайший образец исследовали специалисты МГУ им. М. В. Ломоносова и Геологического института РАН. Об этом пишет издание ТАСС.

Жемчужину нашли в морских отложениях рядом с селом Лосево. По словам исследователей, это первый описанный в России подобный экземпляр, обнаруженный в породах мелового периода.

Ученые установили, что древний драгоценный камень появился внутри раковины иноцерамов – крупных морских моллюсков, живших в океанах миллионы лет назад. Эти существа имели массивные раковины с толстым кальцитовым слоем, что и помогло жемчужине сохраниться до наших дней.

Чтобы изучить находку, специалисты использовали передовой метод – микрокомпьютерную томографию с высоким разрешением. Исследование позволило увидеть внутреннее строение жемчужины и обнаружить ее ядро роста. Ученые предполагают, что процесс формирования мог начаться после попадания внутрь раковины песчинки или другого инородного объекта.

Автор исследования Лев Шилехин отметил, что находка помогает лучше понять, как древние моллюски реагировали на повреждения и какие процессы происходили в их организмах. По его словам, такие ископаемые встречаются крайне редко, поскольку жемчуг обычно плохо сохраняется в течение миллионов лет из-за большого количества органических компонентов.

Ранее мы сообщали, что крупнейшее исследование развеяло миф об опасности эпидуральной анестезии для детей.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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