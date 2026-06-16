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Наука и технологии

На побережье нашли 500-летнюю картошку, которую все еще можно есть

Еда, картофель, посуда, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 06:13 Фото: wikipedia
Археологи, проводившие раскопки на инкском поселении на засушливом побережье южного Перу, обнаружили два редких, примерно 500-летних, высушенных методом сублимации картофеля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Phys.org, эти картофелины – одни из немногих, найденных за более чем столетие. Вероятно, они были перевезены через всю империю из заснеженных вершин Анд.

Известные как чуньо, эти продукты были обнаружены во время раскопок в Тамбо-Вьехо, центре инков в долине Акари. Согласно исследованию, чуньо можно было приготовить только на больших высотах в холодных горах, а это значит, что свидетельства наличия этого продукта на побережье не только редки, но и являются физическим доказательством того, что инки перевозили его по всей своей обширной империи.

Однако свежий картофель быстро портится, сгнивая в течение недели в теплом климате, а некоторые сорта становятся горькими и токсичными, если их предварительно не обработать.

Чтобы справиться с этой проблемой, древние жители Анд разработали чуньо – сублимированный картофель, который изготавливали, подвергая воздействию сильных зимних морозов в горах, а затем размораживая его под палящим дневным солнцем.

После повторения этого цикла картофель утрамбовывают и сушат, в результате чего получается черный чуньо. ​​Белый чуньо, который можно найти в Тамбо-Вьехо, изготавливается из от природы токсичного, горького картофеля и требует замачивания в течение нескольких недель после заморозки, а затем сушки.

В результате получается легкий, удобный чуньо, который можно хранить годами.

Ранее сообщалось, что загадочное кладбище возрастом пять миллионов лет найдено на дне Индийского океана.

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Аксинья Титова
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