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Наука и технологии

Ученые обнаружили подозрительные изменения на Солнце перед мощнейшей вспышкой

Космос, звезда, астрономия, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 08:55 Фото: magnific
Ученые смогли зафиксировать сигнал вспышек на Солнце за несколько часов до того, как они начались. Это был один из самых мощных взрывов нашей звезды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Space.com, за несколько часов до мощной солнечной вспышки ученые выявили ряд изменений в атмосфере Солнца.

Солнечные вспышки – это мощные выбросы излучения от Солнца, вызванные внезапным высвобождением магнитной энергии. Самые мощные из этих вспышек могут нарушать радиосвязь, повреждать спутники и способствовать возникновению геомагнитных бурь, влияющих на инфраструктуру на Земле. Однако, несмотря на десятилетия исследований, ученые до сих пор не до конца понимают, что вызывает эти вспышки.

Хотя космические аппараты непрерывно наблюдают за Солнцем, получить подробные данные об условиях, предшествующих вспышке, сложно. Приборы высокого разрешения обычно фокусируются на активных областях, уже проявляющих солнечную активность, и исследователи часто начинают серьезно отслеживать вспышку только после ее начала – когда становится возможным проследить ее путь в космосе.

В новом исследовании получилось воспользоваться необычайно удачным набором данных, запечатлевшим подготовку к солнечной вспышке класса X9, которая произошла 3 октября 2024 года. Их анализ выявил несколько изменений в атмосфере Солнца за несколько часов до взрыва, что дает новые подсказки о том, как начинаются крупные вспышки.

В активной области, вызвавшей извержение, за предыдущие дни уже произошло несколько мощных вспышек, что побудило ученых сосредоточить внимание на этом районе с помощью нескольких солнечных обсерваторий. Среди них был и космический аппарат НАСА IRIS (Interface Region Imaging Spectrograph), предназначенный для детального изучения узкого участка солнечной атмосферы.

Поскольку IRIS уже наблюдал за этим регионом, исследователи получили почти пять непрерывных часов наблюдений до вспышки, что предоставило редкую возможность заглянуть в процессы, разворачивающиеся в атмосфере Солнца перед взрывом.

Используя данные спутника IRIS, исследователи отслеживали три свойства плазмы в атмосфере Солнца – ее яркость, движение, а также величину, известную как нетепловая скорость, – показатель турбулентности и мелкомасштабных движений внутри плазмы. Как отмечается в исследовании, эти измерения позволили команде реконструировать условия за несколько часов до вспышки.

Ранее мы писали о том, что ученые хотят приглушить солнечный свет на Земле, чтобы остановить катастрофу 2026 года.

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Аксинья Титова
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