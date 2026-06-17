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Наука и технологии

Доисторическую воду возрастом 2 млрд лет нашли ученые и попробовали: какова она на вкус

река, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 13:15 Фото: pixabay
Почти в трех километрах под шахтой Кидд-Крик в Канаде (провинция Онтарио) геологи обнаружили воду, которая находилась в изолированном состоянии в породе около 2 миллиардов лет – это старше животных, растений и почти всего, что мы считаем сложной жизнью, сообщает Zakon.kz.

Когда эта вода в последний раз соприкасалась с поверхностью, единственной жизнью на Земле были микроорганизмы.

Рудник Кидд-Крик долгое время считался самым глубоким в мире рудником по добыче цветных металлов, меди, цинка и серебра. Его самая низкая доступная точка находится примерно в трех километрах.

Возглавлявшая эту работу исследователь Барбара Шервуд Лоллар из Университета Торонто впервые отправилась туда в 1992 году. Но рекордные образцы воды были получены гораздо позже. В 2013 году ее команда описала трещинную воду на глубине около 2,4 километра со средним минимальным временем пребывания около 1,5 миллиарда лет. В 2016 году они продвинулись глубже, почти на три километра, и обнаружили воду, возраст которой составляет примерно 2 миллиарда лет, пишет Space Daily.

Причем исследователей удивило то, что эта вода – не несколько капель, выжатых из камня. Она вытекает из трещин и скважин со скоростью в литры в минуту в объемах, намного превышающих все ожидания.

Возраст этой воды определили не возрастом ее молекул, а продолжительностью времени, в течение которого вода была отрезана от поверхности. Команда измерила содержание благородных газов, растворенных в воде. Эти газы накапливаются в захваченной жидкости с медленной, смоделированной скоростью по мере распада элементов в окружающих породах. Чем больше газов накопилось, тем дольше вода была изолирована.

Барбара Лоллар пошла дальше в своем исследовании и попробовала древнюю воду. Это сделано не из прихоти. Ученая объяснила, что чем старше вода, тем она, как правило, соленее.

Открытая вода оказалась примерно в 10 раз солонее морской: густая, горькая, с сернистым запахом, и при контакте с воздухом приобретает слегка оранжевый оттенок, поскольку растворенное железо реагирует с кислородом.

Вода из Кидд-Крик – самая древняя из тех, что были датированы таким способом, но наверняка не самая древняя из существующих. Сейчас исследователи ищут похожие древние жидкости в глубоких слоях горных пород на других континентах, сравнивая их химический состав, возраст и любые признаки жизни. Открытыми остаются вопросы о том, будут ли обнаружены более древние изолированные водоемы и содержат ли какие-либо из этих систем живые организмы, а не только их химические следы.

На данный момент находка представляет собой довольно странный образец: не окаменелость, не камень, а жидкую воду из мира, существовавшего задолго до появления животных, растений или чего-либо узнаваемого.

Ученых, между тем, тревожит формирующееся в 2026 году в Тихом океане мощное климатическое явление супер-Эль-Ниньо. Они даже предложили "приглушить" Солнце, чтобы избежать катастрофических последствий.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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