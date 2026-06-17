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События

В Казахстане нашли большую колонию редкой птицы из Красной книги

розовый пеликан, птица, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 14:16 Фото: pixabay
В Казахстане сохраняется одна из крупнейших колоний розового пеликана. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления Алакольского государственного природного заповедника.

Прежде всего специалисты подчеркивают, что розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus) – редкий вид с сокращающейся численностью, занесенный в Международную Красную книгу.

Известно, что это крупная птица с белым оперением и розовым оттенком. Питается исключительно рыбой, съедая до 3 кг в сутки. Хорошо плавает, но не ныряет. Вес отдельных особей достигает 11 кг.

В Казахстане важнейшими местами гнездования являются водно-болотные угодья Алаколь-Сасыккольской системы озер.

Весной пеликаны прилетают в конце марта, откладывают обычно 2-3 яйца в мае-июне. Насиживание длится 33-36 дней, а молодые птицы начинают летать примерно через 2,5 месяца. На зимовку улетают в конце октября.

К сожалению, основными причинами снижения его численности стали осушение водоемов, хозяйственное освоение водно-болотных угодий, браконьерство и загрязнение окружающей среды.

Несмотря на это, Алаколь-Сасыккольские озера остаются одним из важнейших центров сохранения розового пеликана в Евразии. В 2026 году в системе озер Мынколь численность гнездовой колонии достигла 945 пар.

Алакольский государственный природный заповедник – особо охраняемая природная территория площадью более 65,6 тыс. га, расположенная в Алакольской котловине на стыке области Жетысу и Восточно-Казахстанской области. Он создан для сохранения уникальной водно-болотной экосистемы, дельты реки Тентек и редких видов птиц.

Немного ранее мы рассказывали о другой редкой птице, но уже из Западно-Казахстанской области. Там обитают кудрявые пеликаны. Этот вид также занесен в Красную книгу и находится под охраной.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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