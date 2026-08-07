На Каспии нашли уникального моллюска, который помогает очищать воду, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 7 августа 2026 года из заявления специалистов государственного природного резервата "Акжайык".

Государственный природный резерват "Акжайык" – это уникальная биосферная территория в Казахстане, расположенная в Махамбетском районе Атырауской области и в окрестностях Атырау, в месте впадения реки Урал (Жайык) в Каспийское море.

"В ходе исследования биоразнообразия дельты реки Урал и побережья Каспийского моря был обнаружен эндемичный для Каспия моллюск – Pyrgohydrobia conica", – рассказали подробности ученые, опубликовав фотографии.

Известно, что этот небольшой брюхоногий моллюск обитает на мелководьях с зарослями тростника, а также на илисто-песчаном дне. Он считается важным индикатором экологического состояния водной экосистемы.

"Несмотря на свои небольшие размеры, моллюск питается органическими остатками и микроскопическими водорослями, способствуя естественному очищению воды. Кроме того, он является важным звеном кормовой базы для рыб и водоплавающих птиц", – подчеркнули работники резервата.

Не так давно к неутешительному выводу пришли ученые Института океанологии РАН после анализа данных за последние почти 30 лет. По их словам, за это время Каспий потерял площадь размером с Албанию.