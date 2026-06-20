Напряжение на знаменитом разломе Земли достигло самого опасного за 1000 лет уровня

Маноа, разлом Сан-Андреас и зона разлома Сан-Хасинто достигли самых высоких уровней напряжения за последние 1000 лет. Это заставляет ученых задуматься о том, когда произойдет следующее "большое землетрясение" в Калифорнии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Hill, линии разломов достигли "беспрецедентного уровня" напряжения. Исследование предполагает, что напряжение, обычно высвобождаемое при крупных землетрясениях, продолжало нарастать, поскольку с момента последнего "крупного разрыва" прошло 160 лет.

Ведущий автор исследования, Лилиан Буркхард, заявила, что система разломов находится в "критически нагруженном состоянии".

Исследование также показало, что перевал Кахон в Южной Калифорнии может действовать как "землетрясениезависимый барьер", который иногда блокирует одновременное возникновение крупных землетрясений вдоль разломов Сан-Андреас и Сан-Хасинто. Однако, как говорится в исследовании, перевал Кахон также может "способствовать разрыву".

Согласно исследованию, землетрясение, одновременно затронувшее обе линии разломов, будет "значительно более разрушительным" и повлияет на густонаселенные районы Лос-Анджелеса, Сан-Бернардино, Риверсайда и долины Коачелла.

Ученые провели исследование, введя в компьютерную модель данные о тысячелетней истории землетрясений в регионе. Обширная история была собрана путем реконструкции геологических данных с помощью радиоуглеродного датирования смещенных отложений и анализа годичных колец деревьев.

Как заявили в Гавайском университете в Маноа, это исследование может помочь определить уровни сейсмической угрозы и помочь экспертам планировать действия в случае стихийных бедствий.

Ранее сообщалось, что одна из стран мира неожиданно сместилась на карте после мощного землетрясения.