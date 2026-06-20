#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Наука и технологии

Напряжение на знаменитом разломе Земли достигло самого опасного за 1000 лет уровня

Разлом Сан-Андреас в США, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 08:54 Фото: wikipedia
Маноа, разлом Сан-Андреас и зона разлома Сан-Хасинто достигли самых высоких уровней напряжения за последние 1000 лет. Это заставляет ученых задуматься о том, когда произойдет следующее "большое землетрясение" в Калифорнии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Hill, линии разломов достигли "беспрецедентного уровня" напряжения. Исследование предполагает, что напряжение, обычно высвобождаемое при крупных землетрясениях, продолжало нарастать, поскольку с момента последнего "крупного разрыва" прошло 160 лет.

Ведущий автор исследования, Лилиан Буркхард, заявила, что система разломов находится в "критически нагруженном состоянии".

Исследование также показало, что перевал Кахон в Южной Калифорнии может действовать как "землетрясениезависимый барьер", который иногда блокирует одновременное возникновение крупных землетрясений вдоль разломов Сан-Андреас и Сан-Хасинто. Однако, как говорится в исследовании, перевал Кахон также может "способствовать разрыву".

Согласно исследованию, землетрясение, одновременно затронувшее обе линии разломов, будет "значительно более разрушительным" и повлияет на густонаселенные районы Лос-Анджелеса, Сан-Бернардино, Риверсайда и долины Коачелла.

Ученые провели исследование, введя в компьютерную модель данные о тысячелетней истории землетрясений в регионе. Обширная история была собрана путем реконструкции геологических данных с помощью радиоуглеродного датирования смещенных отложений и анализа годичных колец деревьев.

Как заявили в Гавайском университете в Маноа, это исследование может помочь определить уровни сейсмической угрозы и помочь экспертам планировать действия в случае стихийных бедствий.

Ранее сообщалось, что одна из стран мира неожиданно сместилась на карте после мощного землетрясения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
коллаж про магнитную бурю
09:18, 20 января 2026
Магнитная буря на Земле достигла экстремального уровня
Небо, флаг Турции
07:59, 04 января 2026
Турция достигла самых высоких показателей экспорта за всю свою историю
исследование
01:58, 13 июня 2024
Скорость вращения внутреннего ядра Земли замедлилась впервые за 40 лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Виктория Графеева
09:52, Сегодня
Графеева снова победила узбечку Турдибекову и лишила её финала Кубка мира по боксу
Жалгас Кайролла
09:44, Сегодня
Сенсационный казахстанец Кайролла победил призёра GS и вышел в 1/4 финала топ-турнира
Назым Кызайбай
09:33, Сегодня
Назым Кызайбай совершила камбэк и вышла в финал Кубка мира в Китае
Аскар Наркулов
09:04, Сегодня
Малайзиец Амир сенсационно "заиппонил" казахстанца Наркулова на топ-турнире в Монголии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: