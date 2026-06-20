Напряжение на знаменитом разломе Земли достигло самого опасного за 1000 лет уровня
Как пишет The Hill, линии разломов достигли "беспрецедентного уровня" напряжения. Исследование предполагает, что напряжение, обычно высвобождаемое при крупных землетрясениях, продолжало нарастать, поскольку с момента последнего "крупного разрыва" прошло 160 лет.
Ведущий автор исследования, Лилиан Буркхард, заявила, что система разломов находится в "критически нагруженном состоянии".
Исследование также показало, что перевал Кахон в Южной Калифорнии может действовать как "землетрясениезависимый барьер", который иногда блокирует одновременное возникновение крупных землетрясений вдоль разломов Сан-Андреас и Сан-Хасинто. Однако, как говорится в исследовании, перевал Кахон также может "способствовать разрыву".
Согласно исследованию, землетрясение, одновременно затронувшее обе линии разломов, будет "значительно более разрушительным" и повлияет на густонаселенные районы Лос-Анджелеса, Сан-Бернардино, Риверсайда и долины Коачелла.
Ученые провели исследование, введя в компьютерную модель данные о тысячелетней истории землетрясений в регионе. Обширная история была собрана путем реконструкции геологических данных с помощью радиоуглеродного датирования смещенных отложений и анализа годичных колец деревьев.
Как заявили в Гавайском университете в Маноа, это исследование может помочь определить уровни сейсмической угрозы и помочь экспертам планировать действия в случае стихийных бедствий.
Ранее сообщалось, что одна из стран мира неожиданно сместилась на карте после мощного землетрясения.